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İş insanlarından Macaristan’a ziyaret

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programı kapsamında Muşv e Karslı iş insanları Macaristan’ın başkenti Budapeşte’yi ziyaret etti.

22 Mart 2019 Cuma 09:46
İş insanlarından Macaristan’a ziyaret

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programı kapsamında Muşv e Karslı iş insanları Macaristan’ın başkenti Budapeşte’yi ziyaret etti.


Geçiye katılan Muş Ticaret ve Sanayi Odası ile Kars Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri, ilk olarak Macaristan Büyükelçiliğini ziyaret etti. Muş ve Kars heyeti, Büyükelçilik Ticaret Müşaviri Başak Araslı Akyol ile görüşerek alışverişinde bulundu. Macaristan’a giden heyette bulunan Muş Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Malazgirtli iş insanı Abdullah Yoldaş, yaptığımız ikili görüşmelerde, Avrupa ülkelerinin ciddi bir mobilya sektöründe eksikliği olduğunu fark ettiklerini söyledi. Yoldaş, “Macaristan’ın yatırım için çok önemli bir ülke olduğunu ve birçok avantajların olduğunu gördük. Ciddi derecede mobilya ihtiyacı olduğunu gördük. Bizde mobilya sektöründe ciddi bir kuruluş olduğumuz için, Avrupa ülkelerinin mobilya ihtiyacını karşılamak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.


Yoldaş, Macaristanlı iş insanlarıyla da bir araya geldiklerini belirterek, “Ziyaretlerimizde odaları çok önemsediklerine şahit olduk. Oda başkanlarıyla birebir görüşmeler yaparak, Macar iş insanlarını ülkemizde iş yapmaları için davet ettik. Macar iş insanları da bizleri ülkelerine davet ederek iş ve yatırım yapmamız konusunda bizlerden destek beklediklerini belirttiler” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 09:46
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