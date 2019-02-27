İş insanlarına SGK’nın yeni teşvik ve destekleri anlatıldı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MTSO) Şubat ayı meclis toplantısına konuk olan Manisa Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Yavuz Kurt, ‘İstihdam Seferberliği 2019’ kapsamında SGK’nın yeni yılda uygulayacağı teşvik ve destekler konusunda bilgilendirmede bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin "Burası Türkiye, burada iş var" sloganıyla başlattığı "İstihdam Seferberliği 2019" programı kapsamında Manisa SGK İl Müdürü Yavuz Kurt, Manisa TSO’nun konuğu oldu. Kurt, ekibiyle birlikte Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nın Şubat ayı Meclis toplantısına katılarak SGK tarafından2019 yılında yürürlüğe girerek uygulanacak teşvik destekler hakkında bilgi verdi. SGK İl Müdürü Kurt, SGK’nın geçmiş yıllarda uyguladığı teşvik ve desteklerin yanı sıra 2019 yılında hayata geçen yeni teşvik ve destekler hakkında Manisa TSO’nun meclis üyelerini bilgilendirdi. Sigorta Prim Teşvikleri kapsamından sağlanan destekler, bu desteklerden faydalanılabilmesi aranan şartlar başta olmak üzereSGK’nın sunduğu yeni teşvik ve destekler hakkında meclis üyelerini bilgilendiren Kurt, sunumunun son bölümünde meclis üyelerinden gelen soruları cevaplandırdı.

Manisa TSO Meclis Başkanı Ümit Türek, meclis toplantılarında her ay bir konuğu davet etmeye özen gösterdiklerini belirterek, "Devletimizin iş dünyasına yönelik birçok teşvik ve destekleri bulunmakta. Bizler zaman zaman bu teşvik ve destekler hakkına yeterli bilgi sahibi olamıyoruz. Müdürümüz gerçekten bizlere çok önemli bilgiler verdi. İş dünyası temsilcileri olarak bu teşvik ve destek programlarından azami ölçüde faydalanmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.