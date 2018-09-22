Yeni Ekonomik Program ile iş hayatında yeni dönem başladı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın önceki gün açıkladığı Yeni Ekonomi Programı 3 yıllık yol haritasını belirlerken çalışma hayatı ile ilgili de çok önemli yenilikleri içerdi. Özellikle milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı reformu sürpriz bir şekilde programda yer aldı. Kamu personelinin performans ölçümü, zorunlu BES, esnek çalışma gibi birçok yenilik programda yer aldı. Programda işsizlik için kademeli bir düşüş öngörülürken 2 milyon ilave istihdam hedefi konuldu.

TAZMİNATA GARANTİ

Programda "Sosyal tarafların mutabakatıyla kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecektir" ifadesi kullanıldı. Üç yıllık dönemde çalışanların, işverenlerin ve kamunun bir araya geleceği bir mutabakatla kıdem tazminatı sorunu çözülecek.

MEMUR EVDEN ÇALIŞACAK



Anneler için uygulanan yarı zamanlı çalışma devam ederken programda buna ilave olarak esnek çalışma da yer aldı. Programda "Hizmetin özelliğine göre uygulanacak esnek çalışma modelleri ile çalışanların iş-yaşam dengesini kurarak aile ve sosyal yaşamlarına, kurs ve eğitim programlarına daha fazla vakit ayırabilmeleri sağlanacak. Kamu kurumlarının esnek çalışma ile iş tatmini ve verimi yüksek işgücüne sahip olmaları sağlanacak" denildi. Böylece memurlar evden çalışabilecek.

KAMUDA VERİM ÖNE ÇIKACAK



Kamu personel rejiminde de köklü değişiklikler yapılacağının ipuçları programda yer aldı. Memurlar için yetenek ölçümü, tekrar yerleştirme ve norm kadro çalışmaları yapılacağı, personelin ödül ve performans sistemleri vasıtasıyla etkin yönetimi sağlanacağı belirtildi. Böylece verimlilik esasına göre daha çok çalışan memurun yükselmesi kolaylaşacak. Norm kadro çalışması ile de kurumların personel sayılarına standart getirilecek.

ZORUNLU BES'E YENİ DÜZEN



45 yaşın altındaki çalışanların tasarruf sağlamaları maksadıyla getirilen zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yeniden yapılandırılacak.

DEZAVANTAJLI KESİMLERE DESTEK



Sosyal yardım faydalanıcısı vatandaşların diğer kamu hizmetlerine erişimleri artırılacak.