İş hanında yangın! Akdeniz Caddesi trafiğe kapatıldı
İstanbul Fatih’te bir iş hanında yangın çıktı. Hanı dumanlar kaplarken, Akdeniz Caddesi trafiğe kapatıldı28 Temmuz 2018 Cumartesi 14:45
Fatih’te bir binanın alt katındaki iş yerinde yangın çıktı. 4 katlı binanın alt katındaki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkması üzerine, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.
AKDENİZ CADDESİ TRAFİĞE KAPATILDI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başlarken, Akdeniz Caddesi tamamen trafik akışına kapatıldı.
Ayrıntılar geliyor...
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