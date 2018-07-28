İş hanında yangın! Akdeniz Caddesi trafiğe kapatıldı

Fatih’te bir binanın alt katındaki iş yerinde yangın çıktı. 4 katlı binanın alt katındaki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkması üzerine, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

AKDENİZ CADDESİ TRAFİĞE KAPATILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başlarken, Akdeniz Caddesi tamamen trafik akışına kapatıldı.

Ayrıntılar geliyor...