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İş gücünü yeni yeteneklerle donatmanın ABD'ye maliyeti 34 milyar dolar

WEF'in "Yeniden Yetenek Devrimine Doğru" araştırmasına göre, gelecek 10 yılda ABD'de işlerini kaybedecek 1,4 milyon işçinin yeni yeteneklerle donatılmasının ülkeye maliyeti 34 milyar dolar olacak

22 Ocak 2019 Salı 15:20
İş gücünü yeni yeteneklerle donatmanın ABD'ye maliyeti 34 milyar dolar

DAVOS (AA) - Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) "Yeniden Yetenek Devrimine Doğru" araştırmasına göre, gelecek 10 yılda ABD'de işlerini kaybedecek 1,4 milyon işçinin yeni yeteneklerle donatılmasının ülkeye maliyeti 34 milyar doları bulacak.

Araştırmanın sonuçları, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 49. Dünya Ekonomik Forumu'nda açıklandı.

Araştırmada, 4. Sanayi Devrimi ve diğer faktörler dolayısıyla ABD'de gelecek 10 yılda 1,4 milyon kişinin işini kaybedeceği, bu kişilerin yeni yeteneklerle donatılmasının ABD'ye maliyetinin 34 milyar dolar olacağı belirtildi.

Araştırmada, söz konusu maliyetin yüzde 86’sını (29 milyar doları) ABD hükümetinin karşılamak zorunda kalacağı kaydedildi.

Özel sektörün, çalışanlarının sadece yüzde 25'ine karlı bir şekilde yeni yetenekler sağlayabileceğine işaret edilen araştırmada, "Eğer şirketler iş birliği yaparsa bu oran, tüm çalışanların yüzde 45’ine yükselebilecek." denildi.

Dünya Ekonomik Forumu’nun ortak şirketleri, dünya çapında 2020’ye kadar 17 milyon işçiyi yeni yeteneklerle donatmayı veya yeteneklerini yükseltmeyi taahhüt ediyor. Bu rakam, geçen yıl 10 milyon işçi olarak açıklanmıştı.


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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 15:20
  1. 49. Dünya Ekonomik Forumu
  2. ABD
  3. işcücü
  4. yetenek

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