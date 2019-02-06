İş gücüne büyük katkı sağlıyor

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) göstergelerine göre eğitim düzeyinin iş gücüne katılma ve yükselmedeki etkisi tahminlerin çok daha üzerinde. Lisans diploması olanların iş gücüne katılım ortalaması OECD 2018 raporuna göre yüzde 84, AB22’de yüzde 83 iken Türkiye’de yüzde 77. Yüksek lisans diploması olanların iş gücüne katılım ortalaması OECD’de yüzde 88, AB22’de yüzde 87, Türkiye’de ise yüzde 85. Bu rakamlara bakıldığında, Türkiye’de lisans diploması olanların iş gücüne katılma oranı OECD ve AB22 ortalamalarının altındayken, yüksek lisansta ise neredeyse aynı seviyede ilerliyor. Yüksek lisans yapmak iş gücüne katılabilme yüzdesini OECD’de ve AB22’de 4 puan artırırken Türkiye’de 8 puan artırıyor. Kısacası Türkiye’de yüksek lisans yapmak iş gücüne katılmakta OECD ve AB22’ye göre iki kat daha fazla fırsat oluşturuyor.