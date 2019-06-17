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İş gücü istatistikleri (2)

İstihdam edilenlerin sayısı martta geçen yılın aynı dönemine göre 704 bin kişi azalarak, 27 milyon 795 bin kişi, istihdam oranı ise 1,7 puanlık azalışla yüzde 45,4 oldu - İş gücüne katılma oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 52,9 olarak gerçekleşti- Söz konusu dönemde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1,5 puan yükselerek, yüzde 33,9 olarak kayıtlara geçti

17 Haziran 2019 Pazartesi 10:31
İş gücü istatistikleri (2)

ANKARA (AA) - Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, martta geçen yılın aynı dönemine göre 704 bin kişi azalarak 27 milyon 795 bin kişi, istihdam oranı ise 1,7 puanlık azalışla yüzde 45,4 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı, martta geçen yılın aynı dönemine kıyasla 704 bin kişi gerileyerek 27 milyon 795 bin kişi, istihdam oranı ise 1,7 puanlık azalışla yüzde 45,4 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 240 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 464 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,3'ü tarım, yüzde 19,7'si sanayi, yüzde 5,5'i inşaat, yüzde 57,4'ü ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Martta geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,4 puan, inşaatın payı 1,8 puan azalırken, hizmet sektörünün payı 2,1 puan arttı. Sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payı ise değişmedi.

- İş gücüne katılma oranı yükseldi

İş gücü, martta 2018'in aynı dönemine göre 630 bin kişi artarak 32 milyon 339 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,5 puan artışla yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,1 puanlık azalışla yüzde 71,7, kadınlarda ise 1 puanlık artışla yüzde 34,4'ü buldu.

Martta herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı da geçen yılın aynı dönemine göre, 1,5 puan artarak yüzde 33,9 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 puan artış göstererek yüzde 23,1 olarak hesaplandı.

- Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 72 bin kişi artarak 28 milyon 146 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puan yükselerek yüzde 46 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 68 bin kişi artarak 4 milyon 487 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,1 puan artışla yüzde 13,7 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı ise bir önceki döneme göre, 0,1 puan artarak yüzde 53,3 olarak hesaplandı. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 5 bin kişi, inşaat sektöründe 53 bin azalırken, sanayi sektöründe 94 bin, hizmet sektöründe 37 bin kişi arttı.

Türkiye genelinde Mart 2019'a ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle:


ToplamErkek Kadın
15 ve daha yukarı yaştakiler
Nüfus 61.17730.23030.947
İş gücü 32.33921.69010.649
İstihdam 27.79518.869 8.926
Tarım 4.818 2.756 2.062
Tarım dışı 22.97716.113 6.864
İşsiz 4.544 2.821 1.723
İş gücüne dahil olmayanlar 28.838 8.54020.298
İş gücüne katılma oranı 52,9 71,7 34,4
İstihdam oranı 45,462,4 28,8
İşsizlik oranı 14,1 13 16,2
Tarım dışı işsizlik oranı 16,1 14,5 19,8
15-64 yaş grubu
İş gücüne katılma oranı 58,4 77,9 38,8
İstihdam oranı 50 67,5 32,4
İşsizlik oranı 14,3 13,3 16,5
Tarım dışı işsizlik oranı 16,2 14,5 19,9
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 25,2 23,3 28,4
Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı23,7 16,3 31,2

(Bitti)

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 10:31
  1. iş gücü istatistikleri
  2. işsizlik
  3. şubat
  4. TÜİK
  5. Türkiye İstatistik Kurumu

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