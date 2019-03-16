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İş görüşmesine giden kadına köpek saldırdı

İzmir'de bir yemek dağıtım firmasında müşteri temsilcisi olarak çalışan kadın, iş bağlantısı için gittiği bir firmanın bahçesindeki köpeğin saldırısında yaralandı- Yasemin Anlar:- "Allah beni çocuğuma bağışladı. Bu ihmal kiminse bedelini ödemeli"

16 Mart 2019 Cumartesi 10:16
İş görüşmesine giden kadına köpek saldırdı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde bulunan İTOB Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir firmaya iş bağlantısı için giden kadın, fabrika bahçesindeki köpeğin saldırısında yaralandı.

Yasemin Anlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş yerinden çıkışı sırasında bahçedeki köpeğin havlamaya başladığını, zincirli olduğunu görerek yürümeye devam ettiğini belirtti.

Bu sırada köpeğin zincirini kopararak hızla üstüne geldiğini anlatan Anlar, "Ben ondan kurtulmak isterken başımı arkamdaki demir bir cisme çarptım. Ardından da ızgarası olmayan, yaklaşık bir metre yüksekliğindeki yağmur suyu hattının içine düştüm." dedi.

Olayın ardından ambulansla hastaneye kaldırıldığını, çenesine dikiş atıldığını, vücudunda morluklar bulunduğunu ifade eden Anlar, "Benim orada çenem yarıldı. Boynum kırılabilirdi, şah damarım kesilebilirdi. Allah beni çocuğuma bağışladı. Bir haftaya yakındır işime gidemiyorum. Bu ihmal kiminse bedelini ödemesini istiyorum. Olaydan sonra Menderes İlçe Jandarma Komutanlığına giderek şikayetçi oldum. Hastaneye giderek rapor aldım. Çenemde iz kalacak mı bilmiyorum. " diye konuştu.

Hayvanları çok sevdiğini ancak köpeklerin insana karşı düşmanca yetiştirilmesine karşı olduğunu dile getiren Anlar, saldırgan köpeğin gündüz onlarca kişinin girip çıktığı bir alanda ağızlıksız dolaşmaması gerektiğine ifade etti.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 10:16
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