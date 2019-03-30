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İş fikri yarışmasına Düzce Üniversitesi öğrencilerinden yoğun ilgi

Düzce Üniversitesi Kariyer Topluluğu ve Realkom arasında “Ben Öyle Düşünmüyorum” başlıklı yarışma, Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

30 Mart 2019 Cumartesi 09:50
İş fikri yarışmasına Düzce Üniversitesi öğrencilerinden yoğun ilgi

Düzce Üniversitesi Kariyer Topluluğu ve Realkom arasında “Ben Öyle Düşünmüyorum” başlıklı yarışma, Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.


Açılış konuşmasını gerçekleştiren Kariyer Topluluğu Başkanı Seda Terzi, toplulukları hakkında bilgi vererek, birçok proje gerçekleştirdiklerini ve her şeyin değişimle başladığını, değişimin ise kişinin kendisi ile başlayacağını söyledi.


Açılış konuşmasından sonra konuşmasını yapmak için kürsüye davet edilen Realkom Ar-Ge Müdürü Metehan Öztoprak, yarışmaya gösterilen ilgi ve alakadan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Yarışma fikrinin ortaya çıkmasıyla çok kısa sürede geri dönüşler aldıklarını ve yarışma için 90 öğrenciden 155 iş fikri geldiğini söyleyen Öztoprak, gelen iş fikirleri arasından 10 tanesinin değerlendirilmeye alındığını ifade etti.


Realkom ortaklarından Yusuf Yosi Özlevi ise konuşmasında; üniversite ile beraber çalışmaktan çok mutlu olduklarını belirterek, yarışma fikrine çok sıcak baktıklarını yeni neslin bu tarz etkinliklere ilgiyle yaklaştıklarını söyledi. Bu yarışmanın sonunda gelen proje fikirlerinin firma tarafından kullanılacağını dile getirerek yarışmaya katılan herkese teşekkür etti.


Gerçekleştirilen açılış konuşmalarının ardından iş fikri yarışmasında 1. Ümmü Gülsüm Toraman ve Melike Çocuk, 2. Doğukan Çabadak olurken Beran Osman Kaya ise 3. oldu.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 09:50
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