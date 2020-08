Ekrem Mustafa Çakır

Atalarımız bu sözü; fazla güçlü olmadığı halde çalışan, bir şeylerle meşgul olan kimse, güçlü olup da çalışmayandan daha başarılı olur. / Güçlü ve kuvvetli olmadıkları halde kimseye muhtaç olmamak için çalışan ve geçimlerini sağlamak için gayret gösterenler; soylu olup, güçlü olup da tembel tembel oturanlara yeğlenirler. Anlamında söylemişlerdir. İnsan nerede olursa, kim olursa olsun, hangi makamda olursa olsun bulunduğu yere bir katma değer sağlamalıdır. Bu atasözümüzü Teksas’da bir suikast sonucunda hayatını kaybeden ABD Başkanı John F. Kennedy, 20 Ocak 1961 günü yaptığı yemin töreninde şu sözleri ile özetler; “Ask not what your country can do for you ask what you can do for your country” yani, “Ülkem benim için ne yapabiliri değil, ben ülkem için ne yapabilirimi sorgulayın.”

23 yıllık bir eğitimci ve yönetici olarak ülkeme baktığımda son 20 yılda 10 tane Milli Eğitim Bakanının geldiğini hatırlatayım. Yani ortalama iki seneye bir bakan düşüyor. Dolayısıyla iki yılda bir eğitimde reformdan söz ediliyor. Geçtiğimiz gün Kemaliye’ye gittim. Erzincan’dan 153 km uzaklıkta ve yaklaşık 3 saat süren Kemaliye yolculuğu. Rahmetli Recep Yazıcıoğlu’nun valilik yaptığı dönemde 1997 yılında hizmete açılan Başpınar Köprüsünden bahsetmek istiyorum. Keban Baraj gölü altında kalan köprülerini yeniden yapmak için son 30 yıl boyunca çaba harcayan 24 köy, rahmetlinin inisiyatif alarak başlattığı özel idarenin desteği, halk ve merkezden sağlanan katkı ile 3 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanmıştı. İş ehline verildiği zaman ve ehliyetli kişilerin kadri ve kıymeti bilindiği zaman güzel ülkemde her alanda güzel işler yapılacaktır.