“İş dünyasının üniversitesi” 2019-2020 ders yılına başladı

İstanbul Ticaret Üniversitesi2019-2020 akademik yılı düzenlenen törenle başladı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Öztürk Oran, İstanbul Ticaret Odası’nın gücünün ve iş dünyasının enerjisinin daima üniversitenin, öğrencilerin arkasında olduğunu söyledi.

Akademik yıl açılış töreninde konuşan Oran, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin iş dünyasının üniversitesi olduğunu belirterek, “430 bin üyenin sesi burada yankılanıyor. Her sektörden iş adamı, deneyimi akademik hayatla burada buluşturuyor” dedi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu da üniversitelerin, toplum hafızasını tazelemek, toplum lehine bilgiyi toplamak, sahip çıkmak, üretmek, yaymak ve toplumun hizmetine sunmak üzere kurulmuş merkezler olarak düşünülmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ise İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin “yönetimler üstü” değişmez ilkesinin “nitelikli eğitimle vicdanı hür, fikri hür nesiller yetiştirmek” olduğunu belirterek, “İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin her sınıfı, üniversitemizin her hocası bir ekoldür, böyle olmalıdır. Bu yüzden öğrencilerimize, mezuniyetten sonra atılacakları yeni hayatlarında, işlerini kolaylaştıracak bir hayat görüşü vermeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla bütün hocalarımızdan; öğrencilerimize bilgiye anlam katacak ruhu da vermelerini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

2001-2002 eğitim-öğretim yılında 73 öğrenci ile yola çıktıklarını hatırlatan Avdagiç, “ÖSYM merkezi yerleştirme sonuçlarına göre, bu öğretim yılında doluluk oranımız yüzde 91,5’e yükselmiştir. Bu, son 10 yılın en yüksek rakamıdır. Üniversitemizdeki nitelik artışının hem göstergesi hem başlangıcıdır” dedi.