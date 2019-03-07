İş dünyasının kadınları fuarda bir araya geldi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde girişimci kadınların katılımıyla Kadın Girişimci, Üretici Fuarı açıldı. Gerçekleşen fuarda, iş dünyasında önemli yere sahip olan iş kadınları çalışanlar açtıkları stantlarda ürettikleri ürünleri sergiledi.

ESO tarafından Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde, kentte faaliyet gösteren iş kadınları açılan fuarda bir araya geldi. Kadın Girişimci, Üretici Fuarı’nda hemen her iş kolunda çalışan girişimci kadınlar, açılan stantlarda üretimini yaptığı ürünleri burada sergiledi.

"Kadınları daha çok sanayinin içerisinde görmek istiyoruz"

Gerçekleşen fuar hakkında düşüncelerini aktaran ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Özellikle iki şey çok önemli. Girişimci kadınlar, burada Eskişehir Sanayi Odası (ESO) üyesi olup kadınların sahibi ya da ortakları olduğu şirketlerin sunumları var. Onları daha çok sanayinin içerisinde görmek istiyoruz. Yerel seçimler de var, tüm yerel seçim başkan adaylarına da hep söylüyoruz ’Daha fazla kreş’. Daha fazla kreşe ihtiyaç var ki kadınlar sanayide daha fazla çalışabilsinler, sanayinin içerisinde daha fazla olabilsinler. Bizim yerel yönetimlerden en büyük talebimiz kreşlerin mahallelerin içerinde çok açılıyor olması ve kadınların hayatında daha çok giriyor olması. Kadınlarımız bizim en büyük değerlerimiz. Senede bir gün değil, onları aslında her gün hatırlamak gerekiyor. Genç girişimcilerde de kadınlarımız var. İnşallah bundan sonra sürekli hanımefendilerle çok fazla bu tip işbirlikleri içerisinde olacağız. Bugün bir başlangıç, inşallah bundan sonra devamı kesilmeden hızlı bir şekilde devam edeceğiz sanayi odası olarak" ifadelerini kullandı.

"Kadınlara çağrımız, daha çok isteyelim, daha çok birlik olalım, daha çok gözükelim"

ESO Meclis Üyesi Nilay Güneş Erdemir ise, fuarda asıl amaçlarının kadın girişimcilerin ne kadar çok olduğunu göstermek istediklerini belirterek, "Eskişehir Sanayi Odası olarak Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir fuar organize ettik. Biz bugün burada kadın girişimcilerinin, kadın üreticilerinin ne kadar çok olduğunu göstermeyi amaçladık. Şuan fuar alanı tıka basa dolu. Aslında ulaşamadığımız başka kadınlar da var. İnşallah bundan sonra daha büyük fuarlarla, daha yoğun katılımlarla düzenleyeceğiz. Kadınlar her alanda işlerini gayet iyi bir biçimde yapıyorlar. Bundan sonra da daha yaygın olarak yapacaklar. biz de ESO olarak onlara her alanda destek vermeye devam edeceğiz. Buradan kadınlara çağrımız, daha çok isteyelim, daha çok birlik olalım, daha çok gözükelim ki ne kadar çok olduğumuz anlaşılsın" dedi.