Seçim sonrası iş dünyasından çağrı!

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, yaptığı yazılı açıklamada yerel seçim sonuçlarının ülke ve millete hayırlar getirmesini diledi.

Kazanan tüm belediye başkanlarını tebrik eden Kaan, belediye başkanlarına belediyeciliğin, halkın hizmetlere erişimi bakımından hayati öneminin idraki ile başarılı bir görev süresi temennisinde bulundu.

Kaan, demokratik iradenin yüzde 83’lere varan bir katılım oranıyla gerçekleştiği bu seçimde de halkın, demokrasiye duyduğu inancı ve sadakati büyük bir olgunlukla sergilediğini aktardı. 31 Mart Yerel Seçimleri sonunda hedeflerinin ekonomik istikrar ve kalkınmaya yönelik olması gerektiğini vurgulayan Kaan, şöyle devam etti: "4,5 yıllık seçimsiz bir yönetim sürecinde kamusal dönüşümlerin tamamlanması, 'Yeni Ekonomik Plan' sonrası ortaya konacak ekonomik reformların netleşmesi, üretim-yatırım-ihracat hattında yeniden biçimlenen ekonomik modellerin uygulamaya konması, istihdamın desteklenerek sosyal refah ortamının iyileştirilmesi ve ülkemizin yeniden büyüme trendini yakalaması ortak gayemiz olmalıdır. Ayrıca uluslararası rekabet alanında ülkemizi güvenilir bir yatırım ortamı ve ticaret partneri haline getirecek kalıcı, uzun vadeli ve çok yönlü yapısal değişimlerin bir an evvel hayata geçirilmesi adına, iş ve sermaye dünyasının en yaygın örgütü olarak elimizden gelen her desteği sağlamaya hazır olduğumuzu belirtiriz. 'Meselemiz Türkiye Olsun' diye çıktığımız yolda 'Meselesi Türkiye' olan herkesin ortak çağrısının hevesle ve coşkuyla bu ülkeye hizmet etmek olması gerektiğinin altını bir kez daha çizeriz." Değişen uluslararası ekonomi-politik konjonktür içinde yeniden yazılan kuralların kabullenen ve uygulayan tarafı değil, oyun kuran ve kuralları bizzat belirleyen tarafı olacak Türkiye için vaktin geçmiş tecrübelerden olumlu dersler çıkarmak, bilginin ışığında ciddiyetle çalışmak ve üretmek vakti olduğunu bildiren Kaan, "Cumhur İttifakı'na güvenini esirgemeyen halkımızla birlikte MÜSİAD olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın ve çizdiği istikametin tam destekçisi olduğumuzu, bir kez daha beyan ederiz. Seçim sonuçları hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Yeni dönem, Türkiye için şahlanma vakti olsun dileriz." ifadelerini kullandı.

TİM Başkanı: İstihdam ve büyümede rekorlara devam

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, seçim ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

1 Nisan sabahından itibaren, tüm kurumlar ile birlikte, siyasi istikrarın sağladığı güven ve destekle, 2023 ve 2030 hedeflerine ulaşmak üzere, ihracat için mücadeleyi bir saniye durmaksızın sürdürdüklerini vurgulayan Gülle, “Türkiye’nin küresel ticaretteki saha neferleri ihracatçılar olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kazandırdığı imkan ve kabiliyetlerle, ülkemizin refahı, büyümesi ve istihdamı adına rekorlarımızı aynı azimle devam ettireceğiz” dedi.

Önümüzdeki 4.5 yılda, siyasi istikrarla birlikte, Türkiye ekonomisinde 2’nci ve 3’üncü nesil reformlara odaklanılacağını bildiren TİM Başkanı, “Türkiye’nin küresel rekabetteki konumunu güçlendirecek adımlar adına, Cumhurbaşkanımızın liderliği ve vizyonuyla, ekonomi yönetimimizle omuz omuza çalışacağız. İhracatımızın önünü açacak devrimsel düzenleme ve dijitalleşme sürecine imza atan Ticaret Bakanlığımızla birlikte, Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak bu tarihsel dönüşüme her türlü katkıyı sağlayacağız. Güçlü Türkiye, güçlü ihracat, güçlü ekonomi, güçlü insan kıymetleri, güçlü altyapı ve ihracat ekosistemi vizyonumuzla, Türk İhracat Ailesi’nin temsilcisi olarak, 2019-2020 döneminde ihracatımızı 200 milyar dolar ve üstüne, ihracatçı sayımızı da 100 bine taşıyacağız. Hedefimiz, dış ticaret fazlası veren Türkiye. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın küresel vizyonuyla, Türkiye’yi dünyanın ilk 10 ülkesi arasına taşıyacak katkıyı kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye ihracatla yükselecek” ifadelerini kullandı.

Seçimler bitti, artık ekonomiye odaklanalım

31 Mart yerel seçim sonuçlarını değerlendiren Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, seçim sonuçlarının ülkemize ve tüm siyasi partilere hayırlı olmasını diledi. Seçilen adayları da tebrik ederek görevlerinde başarı dileyen Özdebir, “Türkiye seçimlerle çok zaman kaybetti. Önümüzde artık 4 yıldan fazla seçimsiz bir zaman var. Seçim atmosferinden çıkılmalı ve Türkiye’nin süratle gündemi üretim seferberliği ve ekonomi olmalıdır. Türkiye yeni bir ekonomik başarı hikayesi yazmalıdır” dedi.

"Seçim belirsizliği artık sona erdi''

Seçimin sona ermesiyle gerginliklerin ve kutuplaşmaların bir yana bırakılıp ülkenin geleceğine odaklanılması gerektiğini de vurgulayan Özdebir, “Seçim belirsizliği artık sona erdi. Bundan sonra Türkiye’yi hedeflerine ulaştıracak kalıcı reformlarla ekonomiye odaklanmamız gerekir. Yatırım ve üretim ortamını iyileştirecek, istihdamı artıracak yapısal reformları ve özellikle mesleki eğitim reformunun süratle gerçekleştirilmesi için çaba göstermeliyiz" ifadesini kullandı.



Özdebir, “Özellikle seçim sonrası hem içeriye hem de dışarıya güven telkin etmemiz gerekiyor. Öngörülebilirliğin artması sürdürülebilir büyüme açısından olumlu bir sinyal olacaktır. Yerel seçim sonrası, 4,5 yıla yakın bir süre ülkemizde seçim olmaması, gerek kamu gerekse özel sektörde işlere daha iyi odaklanılarak verim arttıracak ve uzun dönemde ekonomi de istikrara kavuşacaktır” diye konuştu.



İş dünyasına da seslenen Özdebir, “Seçimler geride kaldı, belirsizlik sona erdi. Artık tüm gücümüzle işimize dönelim; üretime, ihracata ve bu ülkeye katkı vermeye devam edelim” diye konuştu.

''Yarının inşası için reformalara odaklanmalıyız''

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, 31 Mart yerel seçimlerinin sonucunu değerlendirdi. Yeni hükümet sistemine geçişimizle birlikte çok farklı bir seçim atmosferi yaşandığını belirten ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, yüzde 84,5’luk katılım oranı ile Batı demokrasisini geride bırakan bir seçimi yaşadıklarını, bunun ülkemizin demokrasiye olan bağlılığını ve güvenini ortaya koyduğunu belirtti. Yerel seçimleri kendi dinamikleri içerisinde ayrı bir parantezle değerlendirmek gerektiğini belirten Başkan Aydın, önümüzdeki 4,5 yıllık kesintisiz icraat döneminde ekonomiyi önceleyecek reformların hayata geçirilerek yarının inşası için reformlara odaklanılması gerektiğini belirtti.

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın konuya ilişkin şunları ifade etti:

31 Mart yerel seçimlerini yüzde 84,5’luk bir katılım oranı ile gerçekleştirdik. Bu oran milletimizin demokrasiye bağlılığını ve güvenini ortaya koyması açısından çok ciddi bir katılım oranıdır. İngiltere’nin kaderini belirleyecek brexit referandumunda bile katılım oranı yüzde 70’lerde, genel seçime katılım oranları yüzde 60’larda kalırken Batı’ya göre bu rakamlara ulaşmamız demokrasi kültürümüzün gelişimi açısından bir çok yere önemli mesajlar vermiştir.

Yeni hükümet sistemine geçişimizle birlikte ittifakların başını çektiği ve seçimlerin sonucuna büyük oranda etkide bulunduğu farklı bir yerel seçim atmosferi geçirdik. Yerel seçim sonuçlarını kendi dinamikleri içerisinde değerlendirmek en doğrusu olacaktır. Katılım oranının yüksekliği, sağduyulu bir seçim olması ve seçim sonuçları sonrası siyasi liderlerin pozitif açıklamaları açısından güzel bir sınav geçirdik diyebiliriz.

Yerel seçimler sonrası önümüzde seçimlerin olmadığı 4,5 yıllık bir kesintisiz icraat dönemi bizi beklemektedir. Bu süreyi toplumun tüm kesimleri ile bir araya gelerek ülkemizin yarınının inşası için en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekmektedir. Bu bağlamda özellikle ekonomik reformları öncelemeli, katma değeri yüksek teknolojik ürünlere yönelerek; üreten, ürettikçe kazanan, kazandıkça istihdam sağlayan bir Türkiye’yi inşa etmemiz gerekmektedir. Ülkemizin güçlü ekonomik potansiyellerini ortaya koyarak, dengeleme sürecinden atılım sürecine geçip, enflasyonu tek hanelere çekmemiz ve faizleri düşürerek ülkemizi üretim odaklı yatırım yapar hale getirmeliyiz.

Yerel seçim öncesi bu minvalde aldığımız sinyallerin el ele verilerek bir an önce hayata geçirilmesini temenni eder, seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlara vesile getirmesini dileriz.

ATO'DAN EKONOMİYE ODAKLANALIM ÇAĞRISI

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yerel seçimler sonrası ekonomiye odaklanılması gerektiğini belirterek, "Önümüzde 4,5 yıl seçimsiz bir dönem var. Bu dönemde ekonomimizde katma değerli üretimi sağlayacak yapısal reformları tamamlayalım." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi sonuçlarının Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Seçimin tamamlanmasıyla ekonomiye odaklanılmasının önem taşıdığını vurgulayan Baran, 2023 hedefleriyle 2051 ve 2071 vizyonunun Türkiye'nin önünde olduğunu anımsattı.

Baran, Türkiye'yi dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına getirmek için gündemin ekonomi olması gerektiğine dikkati çekerek, "Artık ekonomiye odaklanalım. Önümüzde 4,5 yıl seçimsiz bir dönem var. Bu dönemde ekonomimizde katma değerli üretimi sağlayacak yapısal reformları tamamlayalım." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ekonomisinin katma değeri yüksek üretim gerçekleştirebilen, ihracat yapan bir ekonomiye dönüşmesi gerektiğinin altını çizen Baran, şunları kaydetti:

"Dünyada çok hızlı değişimlerin yaşandığı bu dönemde bizim de bu değişimi yakalamamız için ihtiyacımız olan tüm reformları hayata geçirmeliyiz. Türkiye ekonomisinin temel dengeleri yeterince sağlam. Türkiye'yi küresel ligde hak ettiği konuma getirelim, daha çok üretim, yatırım, istihdam ve ihracat için çalışalım. Türkiye olarak el ele verip, birlik ve beraberlik içinde olalım."