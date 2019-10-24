0553 313 94 23

İş dünyasından faiz indirimine ilk yorum: Yatırımlar yeniden hız kazanacak

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Merkez Bankasının politika faizini indirmesinin iş dünyasını oldukça memnun ettiğini belirterek, “Faiz oranlarında gözlenen düşüşle birlikte yatırımlar yeniden hız kazanacak” dedi.

24 Ekim 2019 Perşembe 15:34
İş dünyasından faiz indirimine ilk yorum: Yatırımlar yeniden hız kazanacak

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr  Yatırımcıların ve vatandaşların merakla beklediği faiz kararı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklandı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan indirimle yüzde 16,50'den yüzde 14'e düşürdü.

Bizleri çok memnun etti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Merkez Bankası’nın, piyasa beklentilerine uyumlu bir şekilde aldığı 250 baz puanlık bu indirimin, iş dünyasının temsilcileri olarak kendilerini oldukça memnun ettiğini açıkladı.

Faiz indirimi 2020’de de sürmeli

Kaan, “Merkez’in faiz indirimi sürecini 2020 yılında da sürdürmesi gerektiğine inanıyoruz. Zira ortalama faiz oranının %6 olduğu G20 ülkeleri içerisinde, Arjantin’den sonra en yüksek faiz oranına sahip ülke konumundayız. Yine bu kararın hızlı bir şekilde piyasa faizlerine yansıyacağını umut ediyor ve kamuya da özel ayrımı yapmaksızın tüm bankaların piyasa beklentilerine kulak vererek sanayicinin elini rahatlatacak hamleler yapmasını bekliyoruz” dedi.

Türkiye ekonomisi pozitif büyüyecek

Kaan, “Yılın ikinci çeyreğinde ekonomide görülen %1,5’lik daralmada yatırımların %22,8 oranında azalması etkili olmuştu. Faiz oranlarında gözlenen düşüşle birlikte yatırımlar yeniden hız kazanacak, buna ek olarak son iki çeyrektir azalan iç talep de pozitife dönecektir. Bu doğrultuda, önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisinin pozitif büyüme yolculuğunun yeniden başlayacağını ifade edebiliriz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 15:34
  1. Faiz indirimi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Herkesi ilgilendiriyor! Bakanlık indirim kararı aldı
    1. Herkesi ilgilendiriyor! Bakanlık..
    2. Yılmaz Çiftci kimdir? Adalet Bakanlığı..
    3. Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler..
    4. Hakan Öztatar kimdir? Resmi Gazete..
    5. Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru..
    6. Mehmet Arı kimdir? Adalet Bakanlığı..
    7. Komşu kırmızı alarmda! Saatler kaldı...
    8. Yakup Moğul kimdir? Resmi Gazete..
    9. Resmi Gazete atama kararları son dakika
    10. Cumhuriyetçi senatörlerden Başkan..
    11. 25.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    12. Beyaz Saray'dan Washington Post ve NYT..
    13. SGK prim borcu yapılandırma var mı SGK..
    14. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel..
    15. Türkiye'den ABD'ye 'savaş suçu', AB'ye..
    16. Venezuela'da muhalifler ve hükümet..
    17. Irak güçleri Yeşil Bölge'ye girmek..
    18. ABD'den Suriye'deki petrolün korunması..
    19. Putin'in sağ kolu konuştu: İkisi de..
    20. Iraklılar başkentteki Tahrir..
    21. TBMM Başkanı Mustafa Şentop Fransız..
    22. Trump'tan Suriye'deki petrol..
    23. TBMM'den AP'nin kararına tepki
    24. Hindistan Müslüman Siyasi Konseyinden..
    25. Amerikalıların üçte ikisi ülkelerinde..
    26. ABD'den yeni Suriye hazırlığı! Resmen..
    27. ABD Başkan Yardımcısı MikePence'den..
    28. Trabzonspor Krasnodar'a evinde mağlup..
    29. Gümrük Kanunu'nda değişiklik teklifi..
    30. Kremlin'den Soçi'deki zirvenin..
    Rus polisiyle görüntülenen teröristlerin elbisesi dikkat çekti!
    Rus polisiyle görüntülenen teröristlerin elbisesi dikkat çekti!
    ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
    ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
    'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
    'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
    Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
    Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
    Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı
    Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2019
    Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır
    Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır
    Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!
    Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!