İş dünyasından faiz indirimine ilk yorum: Yatırımlar yeniden hız kazanacak

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Yatırımcıların ve vatandaşların merakla beklediği faiz kararı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklandı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan indirimle yüzde 16,50'den yüzde 14'e düşürdü.

Bizleri çok memnun etti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Merkez Bankası’nın, piyasa beklentilerine uyumlu bir şekilde aldığı 250 baz puanlık bu indirimin, iş dünyasının temsilcileri olarak kendilerini oldukça memnun ettiğini açıkladı.

Faiz indirimi 2020’de de sürmeli

Kaan, “Merkez’in faiz indirimi sürecini 2020 yılında da sürdürmesi gerektiğine inanıyoruz. Zira ortalama faiz oranının %6 olduğu G20 ülkeleri içerisinde, Arjantin’den sonra en yüksek faiz oranına sahip ülke konumundayız. Yine bu kararın hızlı bir şekilde piyasa faizlerine yansıyacağını umut ediyor ve kamuya da özel ayrımı yapmaksızın tüm bankaların piyasa beklentilerine kulak vererek sanayicinin elini rahatlatacak hamleler yapmasını bekliyoruz” dedi.

Türkiye ekonomisi pozitif büyüyecek

Kaan, “Yılın ikinci çeyreğinde ekonomide görülen %1,5’lik daralmada yatırımların %22,8 oranında azalması etkili olmuştu. Faiz oranlarında gözlenen düşüşle birlikte yatırımlar yeniden hız kazanacak, buna ek olarak son iki çeyrektir azalan iç talep de pozitife dönecektir. Bu doğrultuda, önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisinin pozitif büyüme yolculuğunun yeniden başlayacağını ifade edebiliriz” dedi.