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İş dünyasından büyüme rakamları değerlendirmesi

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı:- "Türk ekonomisindeki yüzde 2,6’lık büyüme bizler için büyük moral ve motivasyon kaynağı"- DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz:- "Biz bu ülkeye inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de Türk ekonomisinin dinamosu olmaya devam edeceğiz"- Çağdaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar:- "Türkiye ekonomisindeki büyüme trendinin devam ediyor olması önümüzdeki dönemler için umut veriyor"

11 Mart 2019 Pazartesi 14:09
İş dünyasından büyüme rakamları değerlendirmesi

İSTANBUL (AA) - Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, 2018 büyüme rakamlarına ilişkin, "Türk ekonomisindeki yüzde 2,6’lık büyüme bizler için büyük moral ve motivasyon kaynağı." ifadesini kullandı.

Kiğılı, büyüme rakamlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisi açısından 2018'in ilk yarısının, beklentilere paralel bir seyir izlediğini belirtti.

İkinci yarının sadece perakende giyimde değil, tüm sektörler açısından sürprizlerle dolu bir dönem olduğunu aktaran Kiğılı, şunları kaydetti:

"Dünya, finansal anlamda oldukça kritik bir süreçten geçiyor. Böylesi zorlu bir dönemde bile Türk ekonomisindeki yüzde 2,6’lık büyüme bizler için büyük moral ve motivasyon kaynağı. Dile kolay, dünyanın küresel dev ekonomileri büyüme sancıları çekerken, Türkiye ekonomisi 10 yıldır kesintisiz büyümesini sürdürüyor. Yine de rakamların rehavetine kapılmak en büyük hata olacaktır. Daha fazla büyüme, daha fazla istihdam demek...

Biz Türkiye ile birlikte büyüdük, Türkiye ile birlikte büyümeye devam edeceğiz. Sorumluluğumuzun farkındayız. Biz Kiğılı olarak, katma değerli üretim ve katma değerli marka vizyonuyla yeni dönemde hedefimizi Avrupa pazarı olarak belirledik. Hedefimiz, yurt dışında kısa vadede 25 yeni mağaza açmak."


- "Biz bu ülkeye inanıyoruz"


DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz da Türkiye'nin 2018’de tüm sıkıntılara ve dünya ekonomisindeki daralmaya rağmen yüzde 2,6 seviyesinde büyüdüğünü hatırlatarak, gayrimenkul faaliyetlerine bakıldığında büyümenin, ülke büyümesinin bir tık üzerinde, yüzde 2,7 olduğunu bildirdi.

Yılmaz, "2018’de tarım sektörü yüzde 1,3, sanayi sektörü yüzde 1,1, imalat sanayi yüzde 1,1 büyürken, gayrimenkul faaliyetleri sektöründe büyümenin yüzde 2,7 olması fedakarlıklarımızı daha da anlamlandırıyor. Nitekim tüm artan maliyetlere rağmen elimizi taşın altına koyarak bir hareketlilik oluşturduk. Ödeme seçenekleri ile banka kredili satışlara da ciddi alternatif getirdik. Biz bu ülkeye inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de Türk ekonomisinin dinamosu olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


- "2019'un lokomotif sektörü turizm olacak"


Çağdaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar ise Türkiye ekonomisindeki büyüme trendinin devam etmesinin, önümüzdeki dönemler için umut verdiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sektörler özelinde baktığımızda, özellikle konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetindeki yüzde 5,6’lık büyüme, turizm açısından ciddi bir oran. Yüzde 5,6’lık büyüme gösteriyor ki geçmiş yıllarda oldukça sancılı bir dönem geçiren turizm sektöründe 2019, ciddi anlamda bir patlama yılı olacak. Hatta büyüme anlamında 2019’un lokomotif sektörünün turizm olacağını rahatlıkla söyleyebilirim."

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:09
  1. Abdullah Kiğılı
  2. büyüme rakamları
  3. Dap Yapı

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