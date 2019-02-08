İş Dünyasında Fırsat Eşitliği İçin “Eşit Adımlar Platformu”

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalınma Bankası (TSKB) ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) iş birliğiyle hayata geçirilen Eşit Adımlar, iş dünyasında fırsat eşitliği konusunda zengin bir içerik sunuyor.

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nden (SKD Türkiye) yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir kalkınma konusunda iş dünyasına yönelik araçlar ve projeler geliştiren İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin (SKD Türkiye), BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde Türkiye’nin sürdürülebilirlik konusunda lider şirketleriyle birlikte öncü projeler geliştirmeye devam ediyor.

SKD Türkiye’nin bu alandaki yeni çalışması, iş dünyasında fırsat eşitliği alanında farkındalık yaratmayı amaçlayan bir dijital platform olan Eşit Adımlar (esitadimlar.com) oldu. TSKB ve AFD işbirliğiyle hayata geçirilen Eşit Adımlar, iş dünyasında fırsat eşitliği konusunda zengin bir içerik sunuyor.



"Fırsat eşitliğinin, ekonomik kalkınma için vazgeçilmez olduğu" fikriyle yola çıkan Eşit Adımlar, bu alanda hem kadınların hem de erkeklerin ilgisini çekecek içerikler paylaşmaya özen gösteriyor. Eşit Adımlar’da fırsat eşitliğiyle ilgili güncel gelişmeler ve şirketlerin gerçekleştirdiği iyi uygulamaların yanı sıra raporlar, mevzuat ve düzenlemeleri de barındıran bir dijital kütüphane ortamı sunuluyor. Böylece, konuyla ilgilenen bireyler ve profesyoneller için kapsamlı bir referans noktası olmak hedefleniyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, SKD Türkiye’de, iş dünyasının sürdürülebilir kalkınma konusunda etki yaratan projeler geliştirmesi için çalıştıklarını kaydetti.

Bu etkiyi yaratırken, farkındalık artırma ve deneyim paylaşımı konusuna özellikle odaklandıklarını ifade eden Edin, yeni platform Eşit Adımlar aracılığıyla, fırsat eşitliği alanında çalışmalar yapmak isteyen firmalara kapsamlı bir kaynak sunmaktan büyük memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Edin, Eşit Adımlar'ın, kapsamlı içeriğiyle özel sektör için faydalı bir kılavuz olacağını belirterek, "Firmalar, rapor ve araştırmalar aracılığıyla yeni bilgiler edinebilecek, farklı fırsat eşitliği deneyimlerini inceleyerek kendileri için doğru projeleri geliştirebilecek. Eşit Adımlar’ı, SKD Türkiye’nin beş odak alanından biri olan ‘Sosyal İçerme ve Kapsayıcılık’ başlığında projeler yürüten Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği Çalışma Grubu’nun bir ürünü olarak hayata geçirdik. Projeyi fikir aşamasından itibaren geliştiren ve sponsorluğunu üstlenen Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği Çalışma Grubumuzun Başkanı TSKB’ye ve iş ortağı AFD’ye destekleri için teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

TSKB Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem İçel de Türkiye’de fırsat eşitliği konusunda hızlı bir gelişim olsa da henüz OECD genelinde karşılaştırıldığında gidilmesi gereken çok yol olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

"Araştırmalar, 2025 yılına kadar toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması halinde, dünya ekonomisine yapılacak katkının 28 trilyon dolara ulaşabileceğini vurguluyor. Bu rakamlar, fırsat eşitliğinin sadece sosyal anlamda değil ekonomik anlamda da önemli değer yarattığını gösteriyor.

Fırsat eşitliği konusunda ilerleme sağlamanın yolu ise iş dünyasında farkındalığın artmasından, iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasından ve iş birliğinden geçiyor. Çünkü farkındalığı artan şirketler, kadınlara daha iyi çalışma ortamı sunuyor, kadınların ekonomiye katılmasının yolunu açıyor. Buradaki katlanarak büyüyen etkiyi çok önemsiyoruz ve hem finansal destek hem de farkındalık anlamında pek çok projeyi hayata geçiriyoruz."

İçel, Eşit Adımlar Platformu'nun bu konudaki çalışmalarının son örneklerinden olduğunu ifade ederek, SKD Türkiye ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) iş birliğiyle kurdukları Eşit Adımlar'ın şirketlerin fırsat eşitliği yolculuğunda benzersiz bir bilgi kaynağı olacağını ve çok geniş bir profilin ihtiyacını karşılayacağını kaydetti.

Özellikle fırsat eşitliği konusunda ilerlemek isteyen fakat nereden başlayacağından emin olmayan firmalar için destekleyici bir rehber olacağını bildiren İçel, Eşit Adımlar’ın özellikle firmaların fırsat eşitliği alanındaki yol haritalarının hazırlanmasında fark yaratacağına inandıklarını belirtti.

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Grup Türkiye Direktörü Serge Snrech ise AFD ve TSKB’nin 2016 yılından beri Türkiye'de kadın istihdamını desteklediklerini belirterek, "SKD Türkiye ve Eşit Adımlar’a verdiğimiz desteğin, iş yerlerinde kadın-erkek eşitliğinin sağlanması için gerekli değişimin yaygınlaşmasında, sunulan doğrudan finansman olanaklarını tamamlayıcı bir etki yapacağına inanıyoruz. Çocuk bakım hizmetleri gibi eşitliğe doğru atılan somut adımların uygulanabilirliğinin altının çizilmesi ve elde edilen olumlu sonuçların paylaşılması, Türkiye'de kadınların profesyonel yaşama daha sağlam bir şekilde entegre edilmesini sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.



