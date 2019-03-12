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İş dünyasına İtalya’daki yatırım fırsatları anlatıldı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Çorum Yatırım Destek Ofisi (YDO) koordinasyonunda, yurt dışına açılmayı planlayan firmalara yönelik “Yurt dışı Marka ve Pazar Araştırması: İtalya’da Fırsatlar” konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

12 Mart 2019 Salı 15:57
İş dünyasına İtalya’daki yatırım fırsatları anlatıldı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Çorum Yatırım Destek Ofisi (YDO) koordinasyonunda, yurt dışına açılmayı planlayan firmalara yönelik “Yurt dışı Marka ve Pazar Araştırması: İtalya’da Fırsatlar” konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

 

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen etkinliğe Uluslararası Barolar Birliği Avrupa Eş Başkanı olan Av. Sıdıka Baysal ve İtalya’dan Av. Gianmatteo Nunziante ve Av. Francesco Vitali de Bonda konuşmacı olarak katıldı.

 

OKA Çorum Yatırım Destek Ofisi’nden yapılan açıklama da, dünya genelinde yaşanan ekonomik durgunluk nedeniyle yurtdışındaki pazarlara marka satın alımı, şirket birleşmeleri gibi yollarla girilmesinin daha da kolaylaştığı düşünüldüğü belirtildi.

 

Söz konusu ekonomik durgunluğu Çorum’un yararına çevirmek için yurtdışı ticari ataşeliklerle iletişime geçilerek dünyada en çok ihracat yapan ülke sıralamasında 10. olan Türkiye’nin ihracat yaptığı ülkeler arasında da 4. sırada yer alan İtalya’dan başlamak üzere yurt dışı marka ve pazar araştırması yapılmasına karar verildiğinin belirtildiği açıklama da, şu ifadelere yer verildi: “İtalya ile yıllık ihracat dış ticaret kapasitemiz 15 milyar dolardır. Çorum-İtalya 9.8 milyon dolar dış ticaret hacminin, 6.9 milyon doları ihracat kalemidir. 2000’li yıllarda bugüne kadar İtalya’dan ülkemize gelip de iş yapan yatırımcı sayısı 1369, ülkemizden İtalya’ya giden firma sayısı ise 53’tür. Bu bilgiler ışığında, hedef olarak belirlenen İtalya’da ortak arayan, satışta olan ve/veya konkordato ilan etmiş firmaların/markaların tespit edilmesi için çalışma yapılmıştır”

 

Toplantıda, İtalya’da iş yapma kültürü, şirket evlilikleri, marka satın alımı gibi konularda Çorumlu iş adamlarına bilgilendirme yapıldı, katılımcıların soruları yanıtlandı. Ayakkabı, tekstil, metal ve makine, mücevherat, unlu mamuller, kâğıt ve ambalaj gibi farklı sektörlerde ortaklık, şirket ve marka satın alımı ile kiralama, hisse satışı gibi konularda arayışta olan 45 firmanın bilgisinin paylaşıldığı etkinlik, katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:57
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