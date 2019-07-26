'İş dünyasına açılan kapıda bizimle bir adım öndesiniz'

73öğrenci ile adım attığı eğitim öğretim hayatına bünyesinde bulunan 6 fakülte, İngilizce hazırlık Bölümü, 4 enstitü ile araştırma uygulama merkezleri ile devam eden üniversitede toplamda 8 bin öğrenci öğrenim görürken, 300’e yakın akademisyen de görev alıyor.

İDDİALI BÖLÜMLER

*İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi güçlü akademik kadrosu, eğitime verdiği farklı bakış açısı ve teoriyi sahaya taşıma becerisiyle, en iddialı bölümlerden birisi olarak öne çıkıyor. Hukuk fakültesinde, öğrencilere akademik yeteneğin dışında, ikna gücü, sağlam bir mantık, güçlü bir önsezinin değerini kavrama öğretiliyor. Sorumluluğu çok fazla olan bu alanın sürekli çalışma okuma, araştırma ve sabır gerektirdiği ama en çok da ‘’saha’’ da nasıl davranılacağı anlatılıyor.

GÜCÜNÜ İTO’DAN ALIYOR

İstanbul Ticaret Üniversitesi gücünü 136 yıllık geçmişiyle dünyanın önde gelen odalarından İstanbul Ticaret Odası’ndan alıyor. Öğrenciler eğitimlerinin her aşamasında iş dünyasının üniversitesinde olmanın farkını ayrıcalıklarını yaşarken, iş dünyasının pratik katkılarını öğretimlerince yoğun biçimde hissediyor. Girişimci koçluğu Projesiyle iş hayatının profesyonellerinden koçluk eğitimi alıyorlar. Meclis-i Muhabet şapkası altında her ay iş insanlarıyla bir araya geliyorlar.

İŞ DÜNYASI İLE İÇİÇE

İstanbul Ticaret Üniversitesi iş dünyasının üniversitesi olarak öne çıkarken, mezunlarının iş bulma oranı yüzde 85’i aşıyor. Öğretimleri boyunca gerek stajlar, gerek üniversitenin sağladığı kurum dışı birlikteliklerle kurdukları ilişkileri profesyonel hayatlarına büyük bir rahatlıkla taşıyan öğrenciler, mezun olduklarında teori ve pratiği bir arada yaşama tecrübesini iş hayatına aktarmada hiç zorlanmıyor. Ayrıca üniversite bünyesindeki kariyer merkezi aracılığıyla da her yıl binlerce öğrenciye doğru adreslerde en iyi imkânlarla çalışmaları için yardımcı oluyor. Üniversitenin Sütlüce yerleşkesinde 3 bin 157 metrekarelik alana kurulu 124 bin kitap kapasitesine sahip kütüphanede 433 öğrenciye aynı anda hizmet verilebiliyor. Lounge, gece okuma salonları, 19 adet grup çalışma odası ve 40 kişilik çok amaçlı salon da öğrencilerin istifadesine sunuluyor.

KONUMU VE DİĞER İMKÂNLAR

Dünyanın kültür başkentlerinden biri olan İstanbul’un önde gelen semtlerinden Sütlüce ve Küçükyalı’da konumlanan yerleşkelerinde bilimsel ve teknolojik gelişmelerin içinde olan üniversite ayrıca kültür ve sanat faaliyetleriyle ve küresel ölçekte araştırma imkânlarına ev sahipliği yapıyor.Teknopark ile işbirliğimiz sayesinde öğrenciler gelişen teknolojini her aşamasına tanıklık ederken, AR-GE merkezlerinde tecrübe kazanıyorlar.

YENİ BÖLÜMLER

2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde İstatistik bölümüne ve Matematik bölümüne öğrenci almaya hazırlanan üniversitenin Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, 2019-2020 öğretim yılında özel yetenek sınavıyla alacağı öğrencileri yüzde 75 burslu kabul edecek. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin moda ve Modaya yön vermek isteyen adaylar, ÖSYM’nin Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavından 150 ve üstü puan almaları halinde özel yetenek sınavı için başvurabilecek. Başvuran adaylar, Özel Yetenek Çizim Sınavı ve sözlü görüşmede başarılı oldukları takdirde moda ve tekstil tasarımı bölümüne kabul edilecek. Kayıt yaptıran tüm adaylar, bölümde yüzde 75 burslu okuyacak.