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İş dünyası Başkan Yılmaz’a güveniyor

Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği’nin "Vizyon Toplantısı"na Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz konuk oldu.

13 Haziran 2019 Perşembe 16:48
İş dünyası Başkan Yılmaz’a güveniyor

Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği’nin "Vizyon Toplantısı"na Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz konuk oldu. Başkan Yılmaz, Balıkesir’in "keşke" diyeceği hiçbir eksiği olmadığını vurgulayarak, "Artık bize düşen aynı masa etrafında bir araya gelerek gönül birlikteliğiyle bu şehri aşkla yönetmek. Balıkesir’imiz konum, toprak, tarım, turizm, insan kaynağı ve sermaye gücü olarak Türkiye’nin en önemli değerlerinden biri olmaya namzet. Bunu başarmak için sadece birbirimize inanmamız, omuz omuza çalışmamız gerekiyor" dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği’nin "Vizyon Toplantısı"na konuk oldu. Toplantının açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Abdullah Bekki, Balıkesir’in Yücel Yılmaz ile güzel bir dönem geçireceğine inandıklarını ifade ederek "Sizinle birlikte Balıkesir’imizin geleceğine umutla baktığımızı ifade etmek istiyorum" dedi.



"Balıkesir dünya ile entegre olacak"


İş dünyasının sorunlarını en iyi bilenlerden biri olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir’in Türkiye’nin en güzel bölgesinde, önemli kaynak ve varlıklara sahip, insan kalitesi yüksek olan bir il olduğunu vurguladı. Balıkesir’in dünya ile entegrasyonunu sağlayacak altyapıyı hazırladıklarını kaydeden Yılmaz, "Büyükşehir olarak şehrin geleceği ile büyük yatırımların organizasyonu noktasında çalışıyor, Balıkesir’in altyapısını ve ulaşımını sorunsuz hale getirmek için projeler üretiyoruz" şeklinde konuştu.



"Keşke’ diyeceğimiz hiçbir eksiğimiz yok"


Şehrin ekonomisini hareketlendirecek çalışmalar yapacaklarını dile getiren Başkan Yücel Yılmaz, "Bunun yolu gönül birlikteliğinden ve ortak vizyon oluşturmaktan geçiyor. Balıkesir’in var olan değerler noktasında bir eksiği yok. "Keşke" diyeceğimiz hiçbir eksiğimiz yok. Bundan sonrasında bizim bu şehri aşkla yönetmemiz lazım. Balıkesir’in 4,5 yıl boyunca siyasete ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Herkesi bir masa etrafında toplayıp dinleyerek; doğru yola birlikte karar verebileceğimiz bir yönetişim anlayışı ile şehri yönetmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 16:48
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