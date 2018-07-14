İş dünyası 15 Temmuz’u unutmadı, unutturmuyor

Türkiye, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde yine tek yürek oldu. 24 Haziran seçimlerinin ardından başlayan yeni dönemle birlikte yeni bir başlangıcın heyecanını yaşayan iş dünyası temsilcileri, 15 Temmuz dolayısıyla birer mesaj yayınladı. Güven ve umut içeren mesajlarda şu görüşlere yer verildi:

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker:

"Ülkemizin refahına ve demokrasisine karşı yapılmış 15 Temmuz saldırısına canı pahasına karşı koyan şehit ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyoruz. Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, ülkemizin tüm kesimlerinin asla unutulmayacak bir dayanışma gösterdiği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü demokrasi ve özgürlükler açısından yeni bir başlangıç olarak kabul ediyoruz.

Milli birlik ve beraberliğimizi bir kat daha güçlendiren bu elim olay sonrasında ülkemiz istikrarlı büyümesini sürdürürken; küresel ve bölgesel anlamda saygınlığını da artırdı.

Yıldız Holding olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da aynı inanç ve azimle çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak 2023 hedefleri başta olmak üzere, ekonomik gelişmemizi sürdürülebilir kılmak için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye devam edeceğiz. Ülkemizin geleceğine güvenimiz tamdır. Bundan sonra da ülkemiz ve milletimizin menfaatleri için işimize dört elle sarılarak, daha çok üretmek, istihdam yaratmak ve ihracat yapmak için projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz."

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan:

"Üzerinden geçen iki yılın ardından Türkiye’de bugün artık yepyeni bir yönetim sistemine, Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne geçiş yaptığımız günlerin içinden geçiyoruz. Büyük bir katılım ve demokratik olgunlukla gerçekleşen 24 Haziran seçimleriyle bu kapıyı açtık. Şimdi artık bu sistem çerçevesinde ekonomide gerekli yapısal önlemleri alarak, Türkiye’yi içinde bulunduğu orta gelir tuzağından en hızlı şekilde çıkarmalıyız. Bu nedenle yeni sistem ile Türkiye’nin atılım yapması gereken alanlarda çok daha hızlı hareket etmesini bekliyoruz. Bu bağlamda istikrarın her bakımdan korunmasının öne alınmasını ve ekonominin ana gündem maddesi haline getirilmesine büyük ihtiyacımız olduğunu özellikle belirtmek istiyorum."

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle:

"Milletimiz geçmişte ülkemiz üzerinde oynanan oyunları görüyor ve artık engin ferasetiyle bu oyunların farkına vararak önüne geçiyor. Gerek Gezi olaylarında, gerek 15 Temmuz darbe girişiminde, gerekse de ülkemiz ekonomisi üzerinde oynanan diğer oyunlarda milletimiz, bu oyunların kurucularına her seferinde gereken cevabı en doğru şekilde verdi.

Bu ülkenin en önemli ekonomik aktörlerinin başında gelen ihracatçılarımız ve onların temsilcisi konumunda bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, ülkemiz için, geleceğimiz için bugüne kadar üzerimize düşen tüm görevleri en iyi şekilde yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Hep birlikte daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya soluksuz devam ediyor, nice başarılara hep birlikte imza atacağımız günlerin çok uzakta olmadığını çok iyi biliyoruz."

Bursa Sanayi ve Ticaret Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay:

"Milli ekonomi hamlesi sayesinde modern ekipmanlarla donatılan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ihtiyacını yerli imkanlarla karşılayan bir kapasiteye ulaşırken, terörle mücadelesini sınır ötesinde de başarıyla yürütebilecek bir kabiliyette olduğunu ortaya koydu. Çünkü biliyoruz ki ‘Güçlü ekonomi, bağımsız Türkiye’nin teminatıdır.

Bu topraklarda onurlu ve özgür bir şekilde yaşayabiliyorsak, şehitlerimizin ve gazilerimizin cesaretleri sayesindedir. Bizler de şehitlerimizin emaneti olan ailelerine ve gazilerimize karşı minnet borcumuzu bir nebze de olsa ödeyebilme arzusu taşıyoruz. 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız."

TESAV Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Develioğlu:

"15 Temmuz gecesi aziz milletimiz, toplumun her kesiminin üstün dayanışması ve birlik ruhu ile darbecilerin karşısına dikilmiş ve canı pahasına da olsa ülkesini kararlılıkla savunmuştur.

Şu unutulmamalıdır ki, Türk Milleti’nin 15 Temmuz gecesi elde ettiği zafer, sadece ülkemiz için değil, tüm dünyada demokrasinin yaşaması adına bir teminattır. Bu nedenle, tüm ülkelerin herhangi bir hesaba girişmeden ülkemizin elde ettiği bu başarıya sahip çıkması ve darbecilere karşı tavır alması gerekmektedir.

Bu vesile ile bir kez daha darbe gecesi vatanı ve milleti uğruna gözünü kırpmadan şehit düşen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize de minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Aziz milletimizin bir daha asla 15 Temmuz Darbe Girişimi ve benzeri ayaklanmalarla karşı karşıya kalmaması dua ve temennisiyle, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Gününü kutluyoruz."