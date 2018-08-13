İş bulmuyor, yol gösteriyorlar

‘İş garantili üniversite’ algısıyla yıllarca öğrenci kapan üniversitelerden ilk mezun olanlarla son yıllarda mezun olanlar arasındaki en büyük fark, ilk mezunların iş bulma şansının daha yüksek olmasıydı. Üniversite yönetimleri için zamanla vaatten ziyade bir yük olmaya başlayan bu durum şimdi ‘en doğru işe ve en doğru adrese yönlendirme’ şekline dönüştü. Nitekim artık üniversitelerin hemen hemen hepsinde kariyer planlama merkezleri bulunuyor.

Bu merkezler, öğrencilerin öğrenimleri boyunca sosyal ilişkilerini geliştirme, staj yapma ve iş imkânlarını sahada görebilme imkânı sağlıyor. Bu alanda başarılı olduğunu düşündüğümüz birçok üniversite var. Ama bir kaçı hariç, ‘Bizim üniversitemizde oku, diplomanı al, işin hazır’ diyecek güçte değil. Geçtiğimiz günlerde ‘Yükseköğretim İstihdam Endeksi 2018’i yayınlayan Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği, üniversitelerin bu alandaki potansiyelini de gözler önüne serdi.

100 tam puanla Özyeğin, mezunlarının en hızlı iş bulduğu üniversite olurken, Özyeğin’i 97.39 ile Sabancı Üniversitesi ve 95.24 ile Boğaziçi Üniversitesi takip etti. Listenin oluşumundaki hareket noktası ise 75 üniversiteden mezun olan 38 bin 441 kişiydi.

TIP LİSTE BAŞINDA

Mezunlar arasında en rahat iş bulanların sağlık alanını tercih edenler oldu. Bu nedenle tıp listenin başında yer aldı. Diş hekimliği ikinciliğe, fizyoterapi ve rehabilitasyon ise üçüncü sırada olurken, sağlık alanlarına yapılan yatırımların cezbediciliğinin öğrenci adaylarını bu sektöre yönlendirdiği sonucuna varıldı.

İLK TAM ZAMANLI İŞİMİ NE ZAMAN BULDUM?

TERCİHTE YARIN SON GÜN

ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden işlem yapan adayların tercih süresi yarın 23.59’da sona erecek.

Uzmanlar, “2018- YKS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir” yazısı görülmeden işlemlerin sona ermiş olmayacağına dikkat çekiyor. Ayrıca bu bildirimin çıktısının alınarak saklanmasını öğütlüyor. Yerleştirme sonuçları 31 Ağustos’ta açıklanacak. Kayıtlar ise 3-7 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar 3-5 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek. Ardından boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme olacak.