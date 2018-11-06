İş bulmayı kolaylaştıran mobil uygulama

Öğrencilerin kişisel verilerine dayanarak onlara ilgi duydukları içerikleri gösteren, yerel ve global firmalar ile ortak noktada buluşmalarını sağlayan ve iş imkânı veren mobil uygulama ÖğrenciKariyeri, firmalara da üniversite ve hatta lise öğrencilerine seslenebilme olanağı sunuyor. ÖğrenciKariyeri, İstanbul Ticaret Odası’na bağlı Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin (BTM) desteği ile projesini geliştirmeye devam ediyor. Projeyi hayata geçiren ekip ise şu açıklamalarda bulundu:

Proje nasıl ortaya çıktı?

Günümüzde şirketler üniversite öğrencilerine ulaşmak için onlarca farklı platform kullanıyor ve mail yoluyla ulaşmaya çalışıyor. Mail yoluyla ulaşım maliyetli ve çok fazla zaman alıyor. Üniversite öğrencileri ise burs–staj–yeni mezun ilanları, etkinlikleri vb. gelişmeleri farklı platformlardan takip ediyor ve çoğu duyuruyu kaçırıyorlar.

ÖğrenciKariyeri olarak bizler bu iki problemi ele alarak öğrenci odaklı bir mobil uygulama geliştirdik. Şirketler hedef kitlelerindeki öğrencilere bir bildirim aracılığıyla anında ulaşabilir, zamandan ve maliyetten tasarruf edebilirler. Öğrenciler ise ilgilendikleri alanlarda gelişmelerden anında haberdar olabilirler.

100 bin kullanıcısı var

Projemizin ilk aşaması ve versiyon 1.0’ını yayına aldık. İlk yılımızı tamamladığımız mobil uygulamamız 100 bin kullanıcıyı aştı. Müşteri portföyümüz ağırlıklı olarak potansiyeli yüksek öğrencileri keşfetmeye çalışan firmalar, üniversiteler, dil okulları ve etkinlik ajansları oldu. Global firmalar da uygulamamızı ağırlıklı olarak kullanıyorlar. Bu bizim için güzel bir başarı oldu. Lise ve üniversite fuar firmaları ise öğrenci etkileşimimizden faydalanarak geniş kapsamlı organizasyonlar gerçekleştiriyorlar.

Kullanıcılarımızın farklı alanlardaki gelişmelerden anında haberdar olmasını sağlıyoruz. Öğrencilerin kendilerini ilgilendiren gelişmeler için site site dolaşmasının önüne geçiyor ve gelişmeleri anında sunuyoruz. İleriki dönemlerde üniversitelerde olan çalışmalarımızı liselere de yayarak uygulamamızı yapay zeka teknolojileri ile birleştirip veriyi anlamlı hale getirerek kişisel envanter analizi yapmayı planlıyoruz.