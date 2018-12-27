0553 313 94 23

İş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapan çeteye operasyon

Ankara merkezli üç ilde kendilerini üst düzey yetkili olarak tanıtıp iş arayan üniversite öğrencilerini ve devlet dairelerinde çalışmak isteyenleri dolandıran çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

27 Aralık 2018 Perşembe 10:31
İş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapan çeteye operasyon

ANKARA (AA) - Kendilerini üst düzey yetkili olarak tanıtarak, iş arayan üniversite öğrencilerini ve devlet dairelerinde çalışmak isteyenleri iş sahibi yapma vaadiyle dolandıran çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2017-2018 yılı içerisinde il genelinde unvan kullanarak, işe yerleştirme vaadinde bulunan bir gruba yönelik Ankara merkezli 3 ilde soruşturma başlattı.

Alınan yasal izinlerin ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlıların, mağdurlara sosyal paylaşım sitelerinden ulaştığını belirledi.

Ankara, Konya ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, örgüt elebaşı "Aylak" lakaplı Adem S'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 10:31
  1. İş bulma vaadi ile dolandırıcılık yapan çeteye operasyon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Heyete müracaatta limit güncellemesi
    1. Heyete müracaatta limit güncellemesi
    2. Bakan Albayrak Twitter'dan duyurdu!..
    3. "Bankaların reel sektöre daha fazla..
    4. Atiker Konyaspor ilk yarıdan memnun
    5. Teşvikler iş dünyasını sevindirdi
    6. Avrupa borsaları
    7. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi..
    8. ‘Cep’te yüzde 25 indirim müjdesi
    9. Mümin Şahin kimdir nerelidir?
    10. Yük taşımacılığı yapan gemilerin..
    11. Buğdaydan ekmeğe, bir sezon emeği..
    12. Dijital dönüşüm kolaylık getiriyor!..
    13. Obradovic, Fenerbahçe'de 400. maçına..
    14. İBB neşteri vurdu! FETÖ'yü andıran o..
    15. Aytemiz Alanyaspor, ilk yarı hedefine..
    16. Bakan Varank zırhlı askeri araç kullandı
    17. Sami Özgül kimdir nerelidir?
    18. Karamsar olmanın alemi yok! Büyüme..
    19. "İsrail kanlı bir savaşa hazırlanıyor!"
    20. İkinci yarıda daha güçlü ekonomi! İş..
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı
    İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı
    Milyonları ilgilendiriyor! 3 bin lira birden yükseldi
    Milyonları ilgilendiriyor! 3 bin lira birden yükseldi

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    Tarih bunu yazacak! Selçuk Bayraktar, rekoru Twitter'dan duyurdu
    Tarih bunu yazacak! Selçuk Bayraktar, rekoru Twitter'dan duyurdu