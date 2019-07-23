İş bulma garantili bölümler istiyorlar

Bir milyona yakın adayın yerleştirileceği üniversiteler bu yıl da öğrenci çekmek için birbiriyle yarışırken, 29 Temmuz Pazartesi günü dolacak olan tercih takvimini en iyi şekilde değerlendirmeye çalışan adaylar birçok soruya cevap arıyor. Ancak hemen hemen hepsinin aklında yer eden temel soru, ‘’Mezun olduktan sonra iş bulabilir miyim?” oldu. Özellikle yığılma görülen dallarda bu kaygının daha da arttığını görüyoruz. Ancak bu yıl yeni nesil mesleklere insan kaynağı sağlayan teknoloji ağırlıklı bölümlerin de revaçta olduğunu söyleyebiliriz.

YÖK bu yıl geleceğin meslekleri konseptinde Yapay zekâ mühendisliği, Hibrit ve elektronik taşıtlar teknolojisi ve Üç boyutlu modelleme gibi yeni bölümleri duyurdu. Buna bağlı olarak devlet ve vakıf üniversiteleri, geleceğin mesleklerine odaklanan yeni bölümler açtı. Dolayısıyla teknoloji odaklı fakülteler de üniversite-sanayi işbirliğini hedeflediği için en çok talep gören yerler arasında yer alacak.

Teknoloji fakülteleri uygulamaya dönük mühendis yetiştirmek amacıyla 2009 yılında kuruldu. Mevcut teknik eğitim fakülteleri kapatılarak bunların yerine 18 tane ‘Teknoloji Fakültesi’ kuruldu. Bu sayı bugün 20’yi aşmış durumda.

7 üniversite var

Türkiye’de teknoloji odaklı üniversiteler arasında Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Anka Teknoloji Üniversitesi, OSTİM Teknik Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi başı çekiyor.

Teknoloji fakültesi mezunları mühendislik diploması ile mezun oluyor. Hukuki statü bakımından incelediğimizde, ister mühendislik fakültesi mezunu olsun, ister teknoloji fakültesi mezunu, her ikisi de mühendis unvanı alıyor.

Geçmişten bugüne hızlı değişim

Üniversite öğreniminde geçmişten bugüne değer bulan branşların başında mühendislik geliyor. 1970’li ve 80’li yıllarda makine mühendisliği, elektronik mühendisliği gibi klasik bazı meslekler vardı. Ama teknolojinin, özellikle yapay zekânın devreye girmesiyle oyunun kuralları değişti. Geleceğin meslekleri şu anda tam olarak ismi konulmamış meslekler olarak karşımıza çıkıyor. Bilgisayar oyunu kurgulamak bile bir mesleğe dönüştü. Bu değer üzerinden ihracat yapılarak ülkemize milyarlarca dolar para kazandırılıyor. Bu bakımdan, bilgisayar oyunu kurgulayıcılığını önemli mesleklerinden birisi olarak görmek mümkün.

Sosyal medya yönetimi de ön plana çıkan geleceğin mesleklerinden birisi oldu. Kurumların kendi sosyal medyalarını yönetmek için çok kalifiye insanlara ihtiyacı oluyor. Yeni medya da geleceğin meslekleri arasında yer alıyor çünkü teknoloji medyanın, basının iş yapma şeklini de dönüştürmeye başladı. Ayrıca, veri bilimi, sürdürülebilir tarım, sensör teknolojisi gibi alanları da, geleceğin meslekleri arasında sayılabilir.

Üniversitelerde kurulan yapay zeka laboratuvarı, yapay zekanın etkin olacağı mesleklerin hepsinde etkin rol oynamaya başladı. Şüphesiz bu alanlardan birisi tıp olacak. Sağlık bilimleri dalında yapay zekanın doktorların bazı işlerini almaya başlaması dikkat çekiyor. Özellikle hastalık teşhis noktasında çok önemli roller oynuyorlar. Bu arada sosyal medyadaki trendleri takip eden ve yönlendirmeye çalışan yazılımlar üzerinde yapılan çalışmalar da değer kazanıyor. Uzmanlar ise ‘’Teknolojiyi iyi bilmek bir diğer önemli kıstas. Çünkü artık teknolojisiz bir mesleği düşünemiyoruz. Önemli bir değişim de şu; bir bölüm seçip hayat boyu o alanda çalışma devri artık kapandı. Artık seçilen meslekler hayat boyu teknolojiyle bağlantılı olarak 7-8 kere evriliyor. Adaylara, paniğe kapılmadan meslekleri adına uzun planlar yapmalarını öneriyoruz.”

En yeni bölüm ve programlar

Geleceğin mesleklerine yönelik lisans ve ön lisans programları tercih kılavuzuna eklendi ve 2019 YKS tercihleri ile bu bölümlere öğrenci alımı yapılacağı belirtildi. Bu yıl tercih kılavuzunda yer alan ve geleceğin mesleklerine insan kaynağı yetiştirecek olan yeni bölümler şunlar;

-Lisans Bölümleri: Bilgi güvenliği teknolojisi, havacılık elektroniği, tarım ve ticaret işletmeciliği, yapay zekâ mühendisliği, uluslararası ulaştırma sistemleri, Yazılım geliştirme.

-Ön Lisans Bölümleri: Djjital medya ve pazarlama, hibrit ve elektronik taşıtlar teknolojisi, üç boyutlu modelleme, animasyon.

İşte en popüler teknoloji bölümleri

-Bilgisayar Teknoloji ve Bilişim Sistemleri

-Bilgisayar Mühendisliği

-Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

-Yazılım Mühendisliği

-Moleküler Biyoteknoloji

-Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği

-Gemi ve Deniz Teknoloji Mühendisliği

-Mekatronik

-Malzeme Bilimi ve Teknolojileri

-Medya ve İletişim

-Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

-Maden Teknolojisi

-Hayvansal Üretim ve Teknolojileri

-Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

-Uzay Bilimleri ve Teknolojileri

-Deri Teknolojisi

-Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

-Genetik ve Biyomühendislik

-Gıda Teknolojisi

-Makine Mühendisliği

-Nanobilim ve Nanoteknoloji

-Havacılık ve Uzay Mühendisliği

-Biyoteknoloji

-Uzay Mühendisliği

-Tarımsal Biyoteknoloji

-Bilişim Mühendisliği

-Balıkçılık Teknolojileri Mühendisliği

-Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

-Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi

-Süt Teknolojisi

-Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

-Tohum Bilimi ve Teknolojisi

-Siber Güvenlik

-Tarımsal Ürünleri Muhafaza ve Depolama Teknoloji

-Tıp Mühendisliği

-Sondaj Teknolojisi

-Dijital Oyun Tasarımı