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'İş birliğimizi uluslararası alana taşımak istiyoruz'

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, G20 ve MİKTA üyesi olan Türkiye ve Güney Kore'nin arasındaki güçlü iş birliğini uluslararası alana taşıma isteğini dile getirdi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 08:30
'İş birliğimizi uluslararası alana taşımak istiyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, yaklaşık bir saat süren baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık eden iki lider, toplantının basına açık kısmında konuştu.

"Uzak mesafeye rağmen gelen kardeş ülke Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ve değerli konukları, Kore'ye tekrar hoş geldiniz diyorum." ifadesiyle konuşmasına başlayan Moon, baş başa görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın yükseltilmesi ve Kore Yarımadası konularına yönelik çok verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini söyledi.

Tarihsel ve kültürel bağlardan yararlanarak Türkiye ve Kore'nin devamlı iş birliğini sürdürdüğünü vurgulayan Moon, "Bu süreçte iş birliğimizi çok güzel temaslarla devam ettirmekteyiz. 2012'de Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle iki ülkeye yarar sağlayacak ticaret ve yatırım iş birliği de sürdürülmektedir." dedi.

Moon,   Türkiye ve Güney Kore'nin altyapı, enerji, bilim, teknoloji ve savunma sanayi olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğini geliştirerek ilişkilerine derinlik kazandırdığına dikkati çekti.

"Dördüncü sanayi devrimi çerçevesinde geleceğe yönelik iş birliğimizi derinlemesine sağlamlaştırarak devam ettirmek istiyoruz. G20 ve MİKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) üyesi iki sorumlu ülke olarak, iki ülke arasındaki güçlü iş birliğimizi uluslararası alana taşıyarak birbirimizi desteklemek ve üçüncü ülkelere yönelik iş birliğimizi artırarak sürdürmek istiyoruz."

 Moon ayrıca, heyetler arası toplantılarda, iki ülkenin iş birliğini derinlemesine geliştirmesini sağlayacak yollar üzerinde fikir alışverişi yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 08:30
  1. Türkiye
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Cumhurbaşkanı
  4. Saray
  5. Tayyip Erdoğan
  6. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  7. Avustralya
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  10. Recep Tayyip

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