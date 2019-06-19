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İş Bankası’ndan Teos Antik Kenti’ndeki kazılara destek

Türkiye İş Bankası, İzmir Seferihisar'ın Sığacık mahallesinde bulunan Teos’ta sürdürülen kazı çalışmalarına destek veriyor

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:37
İş Bankası’ndan Teos Antik Kenti’ndeki kazılara destek

İSTANBUL(AA) - Ülkemizin arkeolojik varlığının gün yüzüne çıkarılması ve kültür mirasının korunması amacıyla yürütülen çalışmalara katkı sağlayan Türkiye İş Bankası, İzmir Seferihisar'ın Sığacık mahallesinde bulunan Teos’ta sürdürülen kazı çalışmalarına da destek veriyor.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bankanın desteği ile yapılacak arkeolojik kazılarla, Teos’un en önemli yapılarından biri olan ve Hellenistik dönem kent surunun içerisinde bulunan Dionysos Tapınağı’nın tamamen gün yüzüne çıkarılarak, gelecek kuşaklara aktarılması sağlanmış olacak.

Ionia Bölgesi’nin 12 kentinden biri olan, tarihi MÖ 1000 yıllarına kadar uzanan ve 65 hektarlık alan üzerine kurulu Teos antik liman kentini, yarımadanın ortasındaki akropol ile güney limanı arasında yaklaşık 3,7 km uzunluğunda, iyi korunmuş durumda olan Hellenistik dönem kent suru çevreliyor. Teos’un içerisinde Hellenistik ve Roma Dönemi kalıntıları, Dionysos Tapınağı, agora, tiyatro ve antik liman yapıları yer alıyor.

Teos antik kenti, MÖ 3. yüzyılda şair, tiyatrocu ve müzisyenlerden oluşan Dionysos Sanatçılar Birliği’ne de ev sahipliği yaptı. Şairler Anakreon, Antimakhos, Epikuros, Nausiphanes, Apellikon ve tarihçi Hekataios Teos’ta yaşamış antik çağın önemli filozof ve sanatçıları arasında yer alıyor.

Türk bilim insanlarının, 1962-1967, 1980-1992 ve 1993-1996 yıllarında Teos Antik Kenti’nde fasılalarla gerçekleştirdiği kazı ve araştırmalar, 2010 yılından bu yana yeniden başlatıldı. Antik kentte halen kazı ve restorasyon çalışmaları Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Musa Kadıoğlu başkanlığında yürütülüyor. Yapılan kazı çalışmaları sırasında, Ekim 2016’da bulunan, kira sözleşmesi niteliği taşıyan ve hukuki terimler ile pek çok ayrıntıya yer vermesi açısından büyük değer taşıyan 2 bin 200 yıllık yazıt dikkati çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Bülent Yumuşaker, kurulduğundan bu yana ekonomik kalkınmanın yanı sıra toplumsal gelişimde de öncü rol üstlenen bankanın, bu çerçevede eğitim, çevre ve kültür-sanat alanlarında sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Kültür-sanat alanındaki çalışmalarımızın önemli bir başlığını da arkeolojik kazılar oluşturuyor. Yüzyıllarca birçok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu’nun kültürel ve tarihsel zenginliğinin gün yüzüne çıkarılması, bu mirasın koruma altına alınarak gelecek nesillere aktarılması, bu konudaki toplumsal bilincin pekiştirilmesi kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımızda öncelik verdiğimiz hususlar arasında yer alıyor. Gaziantep Zeugma’da, Antalya Patara’da ve Kırşehir Kaman’da devam eden arkeolojik kazılara destek veriyoruz. Bu alandaki desteğe Teos ile bir yenisini daha ekliyoruz. Her kazı alanının, bulunduğu bölge için kalkınma fırsatları barındırdığını da dikkate alacak olursak, çalışmaların bu yönüyle de çok önemli olduğunu düşünüyoruz.”

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 11:37
  1. İş Bankası
  2. kazı
  3. TEOS

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