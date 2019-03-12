0553 313 94 23

İş Bankası'ndan ELÜS Kredisi ile tarıma destek

Türkiye İş Bankası, lisanslı depodan yararlanmak isteyen tarım üreticilerine "ELÜS Karşılığında Kredi" ürünü ile finansman desteği sunuyor

12 Mart 2019 Salı 15:34
İş Bankası'ndan ELÜS Kredisi ile tarıma destek

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, lisanslı depodan yararlanmak isteyen tarım üreticilerine "Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) Karşılığında Kredi" ürünü ile finansman desteği sağlıyor.

İş Bankası'nın açıklamasına göre, Türkiye için büyük öneme sahip olan tarım sektörünün gelişimi için üreticilere yönelik ürün ve hizmetler sunmaya devam eden bankanın sunduğu ürünlerin arasında ELÜS Karşılığında Kredi de bulunuyor.

Banka krediyi, ELÜS'te kayıtlı ürünün güncel borsa fiyatları üzerinden hesaplanan bedelinin yüzde 70'ine kadar ve başka bir teminata ihtiyaç duyulmadan ELÜS sahiplerine, belge üzerinde kayıtlı son depolama tarihi azami vade olacak şekilde kullandırıyor. İş Bankası böylelikle, buralara bırakılan ürünler karşılığında nakit ihtiyaçlarının karşılanması bakımından tarım sektörüne destek sağlamış oluyor.

Tarım ürünlerinden depolanabilir olanları özel bir önem taşıyor. Özellikle hububat ve bakliyatın yanı sıra pamuk, incir ve kayısı gibi pek çok ürün lisanslı depoculuğun konusuna giriyor. Lisanslı depoculuk, tarımsal ekonomiye birçok açıdan fayda sağlıyor. Lisanslı depoculuk, üreticiler için öncelikle ürünü doğru zamanda satabilmek bakımından önem taşıyor.

Fiyat dalgalanmalarından etkilenmek istemeyen üreticiler, acil nakit ihtiyacı olmadığı zamanlarda ürünlerini lisanslı depolarda güvenli ve analizden geçerek sınıflandırılmış bir şekilde saklayabiliyor. Acil nakit ihtiyacı olanlar için de lisanslı depolar, ürünlerin hızla satılması ya da krediye konu olması bakımından önemli birer merkez konumunda bulunuyor.

Sanayiciler veya tarım ürünlerinin her türden ticareti ile uğraşanlar, aradıkları belli standartlara sahip ve belli miktardaki ürünleri lisanslı depolara başvurarak kolaylıkla bulabiliyor ve tek bir işlem ile ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Dolayısıyla sanayiciler, ihracatçılar ve diğer tacirler de artık daha çok lisanslı depolara başvuruyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:34
  1. İş Bankası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Kayda: “Cumhur İttifakı olarak şimdi daha güçlüyüz"
    1. Başkan Kayda: “Cumhur İttifakı olarak..
    2. Vali kral tahtında
    3. Darbe bildirisinde imzası olduğunu..
    4. Yüksekova’da 20 kilo uyuşturucu ele..
    5. AK Parti'nin Avcılar Mitingi
    6. Birleşmiş Milletler heyeti Venezuela’da
    7. İran'dan İngiltere'nin tutuklu..
    8. "Dört benzemez dört cümle değil dört..
    9. GÜNCELLEME- Bahçelievler'de anne ve..
    10. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) subay..
    11. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali..
    12. ETSO’da ‘İstihdam Seferberliği 2019’..
    13. Alaşehir Belediyespor’un play-off..
    14. Kozluk’ta İstiklal Marşı’nın kabulü ve..
    15. AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş..
    16. Suruçlu gençler Türkiye şampiyonu oldu
    17. Kızılordu Korosu 20 bin İstanbulluyla..
    18. Polis, intihar etmek için nehre..
    19. Sivasspor'da Fenerbahçe maçı..
    20. MÜSİAD’dan Rektör Kızılay’a ziyaret
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü