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İş Bankası'ndan DHgate ile iş birliği

İş Bankası, KOBİ’lerin ticaretlerini dünyanın pek çok ülkesine taşıyabilmelerini sağlamak amacıyla e-ticaret platformu DHgate ile iş birliği protokolü imzaladı

05 Mayıs 2019 Pazar 11:42
İş Bankası'ndan DHgate ile iş birliği

İSTANBUL (AA) - İş Bankası, dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından olan DHgate ile iş birliği protokolü imzaladı.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, protokol ile KOBİ’ler ticaretlerini dünyanın pek çok ülkesine taşıyabilecek ve dijital fırsatlardan yararlanarak satış yapabilecekler.

Türkiye ofisini 2018 yılı Mart ayında açan DHgate, mevcut platformunu Türk şirketlerinin de kullanımına sunarak tüm dünyaya ihracat imkanı yaratıyor. Böylece, DHgate portalında ilk defa Çin dışındaki bir ülkeden satıcıların yer alması sağlanarak Türkiye ile Çin arasındaki ticari iş birliğinin gelişmesine fırsat yaratılıyor.

İş Bankası da bu anlaşma ile KOBİ’lerin ihracat hacimlerinin artmasına, eriştikleri pazarların sayısının çoğalmasına, henüz ihracat yapmayan ancak bu potansiyele sahip firmaların ihracata başlamasına destek vermiş olacak.

Anlaşma çerçevesinde İş Bankası müşterilerine, e-ticaret yıllık üyelik bedelinde yüzde 15 indirim ve taksit imkanlarının yanı sıra kadın girişimci müşterilere avantajlı üyelik paketleri sunuyor.

30 Haziran tarihine kadar portala üye olan müşterilere ise 3 ay ücretsiz üyelik hediye edilecek.

DHgate CEO’su Diane Wang, İş Bankası Genel Müdür Yardımcıları Yalçın Sezen ve Şahismail Şimşek’in yanı sıra DHgate ve banka yöneticilerinin bir araya geldiği toplantıda farklı iş birliği olanakları da ele alındı.

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 11:42
  1. DHgate
  2. İş Bankası

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