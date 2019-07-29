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İş Bankası'ndan birikim yapmayı kolaylaştıran dijital yenilik

Banka, Robofon Danışmanı hizmetiyle birikim yapmak isteyenlere risk tercihlerine uygun yatırım kararı almalarını kolaylaştıracak fon danışmanlığı sunuyor

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:30
İş Bankası'ndan birikim yapmayı kolaylaştıran dijital yenilik

İSTANBUL (AA) - İş Bankası, Robofon Danışmanı hizmeti ile Türkiye’de ilk kez, birikim yapmak isteyen herkese risk tercihlerine uygun yatırım kararı almalarını kolaylaştıracak fon danışmanlığı sunuyor.

İş Bankası açıklamasına göre, banka tarafından İşCep ve İnternet Şubesi’nde sunulan Robofon Danışmanı hizmeti, yatırımcının kendisine özgü finansal durumunu ve ihtiyaçlarını kolayca tamamlanan bir anket yardımıyla önce analiz ediyor, profilini ve risk algısını belirliyor.

Küçük tutarlar ile dahi birikim yapmak isteyen herkese sunulan bu hizmet sayesinde, İş Portföy uzmanlığında yönetilen Robofon ailesi içerisinden kişiye özel en uygun fon bulunarak yatırım yapılmasına olanak sağlanıyor.

- Banka ve yerli fintech iş birliği

Yerli bir finansal teknoloji girişim firması olan Smart Advice tarafından geliştirilen Robofon Danışmanı'nın Yatırımcı Profilleme Modülü aynı zamanda, banka ve fintech iş birliği ile gerçekleştirilen bir çözüm olarak, İş Bankası'nın Türkiye'deki girişimcilik ekosistemine çok yönlü olarak ve kesintisiz verdiği desteğin güzel örneklerinden birini de oluşturuyor.

Smart Advice Risk Profilleme Algoritması, müşterilere kişiselleştirilmiş bir yatırım portföyü oluşturmak için finansal durumları, yatırım deneyimleri ve risk iştahları hakkında bir dizi soru soruyor. Model, tasarruf sahiplerinin finansal karar almalarına yardımcı oluyor.

- "Tasarruf sahipleri için yatırım fonları dünyasına bir giriş noktası olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Ertürk, şunları kaydetti:

"İşCep ve İnternet Şube’ye entegre ettiğimiz Robofon Danışmanı, tasarruf sahipleri için yatırım fonları dünyasına bir giriş noktası olacak ve risk profillerine uygun yatırım kararları almalarını kolaylaştıracak. Müşterilerimiz küçük tutarlarla dahi, çeşitli fonlar ve varlık sınıfları arasından kendilerine uygun olanı bulma konusunda yardımcı olan Robofon Danışmanı'ndan faydalanabilecek. Robofonlar, değişen piyasa koşullarına göre fonların varlık dağılımını değiştirerek farklı yatırım ürünlerine gitmeden tek bir fon içerisinde çeşitliliği sağlayabilmesi sayesinde içerik olarak anlaşılabilir ve yalın bir çözüm sunuyor. Müşterilerimizin birikim yapmalarını daha da kolaylaştıracak bu yeni danışmanlık hizmetimizi bir fintech girişimi olan Smart Advice ile birlikte geliştirdik."

Smart Advice Kurucu ortağı Onur Yurtsever de "Bireysel emeklilik fonlarından sonra yatırım fonlarında da müşterilerin kendilerine uygun yatırım kararı almalarına yardımcı olacak Türkiye'nin ilk yatırımcı psikoloji ve davranış testini Türkiye İş Bankası ile birlikte sektöre sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.


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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:30
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