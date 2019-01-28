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İş Bankası ve n11.com, online alışverişleri büyütüyor

n11.com üzerinden yapılan 750-15 bin lira arasındaki alışverişlerde İş Bankası müşterileri, Anında Alışveriş Kredisi ile kredi faizine ek bir ücret ödemeden, 6 aya varan vadelerle 7/24 kredi kullanabiliyor

28 Ocak 2019 Pazartesi 14:13
İş Bankası ve n11.com, online alışverişleri büyütüyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası ve n11.com, online alışverişleri büyütüyor.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Anında Alışveriş Kredisi hizmeti ile online alışveriş sırasında kredi kullanarak istenen ürüne kolayca sahip olunmasını sağlayan banka, Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen bu hizmetini şimdi de n11.com aracılığıyla sunuyor.

n11.com üzerinden yapılan 750-15 bin TL arasındaki alışverişlerde İş Bankası müşterileri, Anında Alışveriş Kredisi ile kredi faizine ek bir ücret ödemeden, 6 aya varan vadelerle 7/24 kredi kullanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Bireysel Krediler Müdürü Kubilay Aykol, dijitalleşmenin hızı, internete erişimin artması ve bankacılık tarafında online ödemelerdeki gelişmeler ile Türkiye'de e-ticaret hacminin diğer ülkelere kıyasla daha hızlı büyüdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Büyük bir büyüme potansiyeli taşıyan e-ticaret sektörüne yönelik sunduğumuz farklı dijital çözümler ile bir yandan iş yerlerinin online satış hacimlerini artırmayı, diğer yandan da bireylerin online alışveriş deneyimlerini kolay ve hızlı çözümlerle iyileştirmeyi amaçlıyoruz. 2017 yılında müşterilerimize sunduğumuz Anında Alışveriş Kredisi'yle online alışveriş deneyimi sırasında satın alınmak istenen ürünün bedelini ödeme aşamasında anında kredi kullanma imkanı sunarak önemli bir ihtiyacı hızlı ve kolay bir şekilde karşılıyoruz. Türkiye'nin en büyük online alışveriş platformlarından n11.com ile yaptığımız iş birliği sayesinde bu deneyimi n11.com platformunda da yaşatıyor olacağız."

İş birliğinin başlangıç dönemine özel olarak, n11.com'dan yapılacak online alışverişlerde kullanılacak Anında Alışveriş Kredisi için faiz oranlarında indirim yaptıklarını aktaran Aykol, bu yıl hayata geçirecekleri yeni iş birlikleri ile Anında Alışveriş Kredisi’nin kullanılabileceği platformları çeşitlendireceklerini bildirdi.


- "Türkiye’de e-ticaretin büyümesi ve dijitalleşmesi için önemli bir adım atıyoruz"


n11.com'un finanstan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Kocakalay da İş Bankası ile gerçekleştirilen iş birliğiyle e-ticaret ihtiyaçlarına cevap veren bu ürünü kullanıcılarla buluşturduklarını belirtti.

Kocakalay, "Günümüzde hızla gelişen ve büyük bir büyüme potansiyeli barındıran online alışverişin gerekliliklerini ve kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan ürün ve hizmetleri bünyemize katmaya devam ediyoruz. İş Bankası ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına hızlı ve kolay bir çözüm sunarken, iş ortaklarımızın da satışlarına destek sağlayarak Türkiye’de e-ticaret sektörünün büyümesi ve dijitalleşmesi için önemli bir adım atıyoruz." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 14:13
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