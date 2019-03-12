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İş adamlarından Başkan Sami Aydın’a teşekkür

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Sami Aydın’ı makamında ziyaret ederek şimdiye kadar Sivas’a kazandırılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

12 Mart 2019 Salı 15:40
İş adamlarından Başkan Sami Aydın’a teşekkür

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Sami Aydın’ı makamında ziyaret ederek şimdiye kadar Sivas’a kazandırılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti.


31 Mart seçimlerinin ardından görevi devredecek olan Belediye Başkanı Sami Aydın’a yönelik veda ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ve oda yönetimi de Başkan Aydın’ı ziyaret etti.


Ziyaretin mahiyetini bugüne kadar Sivas’a yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etmek olarak nitelendiren Eken, “Gerek ilk dönemizde gerekse ikinci döneminizde Sivas için büyük gayretler gösterdiniz. Çok büyük emekleriniz var, bu emekler de hiçbir zaman unutulmayacak. Siz bu makamda olmasanız da arkanızdan her yerde söyleyeceğiz. Bu anlamda bugüne kadar belediyemize ve Sivas’ımıza vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı Ticaret ve Sanayi Odası adına, 7 bin üyemiz adına, meclisimiz adına, yönetim kurulumuz adına size ve ekibinize, başkan yardımcılarınıza, tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyoruz.” dedi.


Ticaret ve Sanayi Odası ile de iş birliği halinde çalıştıklarını belirten Başkan Aydın, “Sivil toplum örgütlerimizle, hepsiyle aynı şekilde çalıştık. Bunun neticesinde de güzel hizmetler ortaya çıktı. Biz hayatta olduğumuz sürece Sivas’ımıza, ülkemize katkı sunmaya devam edeceğiz. Sizinle belki aktif olarak 1 yıl gibi bir süre birlikte çalıştık. Ben bu süre içerisinde yapıcı, gerçekten Sivas için önemli olan her konuda desteklerinizden dolayı size ve ekibinize teşekkür ediyorum. Sizden önceki Ticaret Odası Başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri onlar da aynı şekilde her zaman Sivas için önemli olan konularda destek oldular, onlara da teşekkür ediyorum. Biz tabi ki birikimimizi, deneyimimizi, tecrübemizi ihtiyaç duyulduğu zaman Sivas için kullanmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte ne zaman bizim fikrimize ihtiyaç duyarsanız, katkımıza ihtiyaç duyarsanız her zaman yanınızda olacağımızdan da en ufak bir şüpheniz olmasın.” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:40
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