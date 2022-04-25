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Gündem İş adamının müstehcen görüntülerini ele geçiren şantajcıya dava!
Gündem

İş adamının müstehcen görüntülerini ele geçiren şantajcıya dava!

İş adamı Selim Uslu'nun bir otel odasında kaydedilmiş müstehcen görüntülerini ele geçiren Cansev Y. hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istendi.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 22:37:00 -
İş adamının müstehcen görüntülerini ele geçiren şantajcıya dava!

Uslu Grup Yönetim Kurulu Onursal Başkanı ve Genel Müdürü Selim Uslu'nun bir kadınla otel odasında çekilen müstehcen görüntüleri kaydedildi.

Görüntüleri ele geçiren Cansev Y., Uslu'nun eşinden şantajla 2021 yılı şubat ayında 50 bin lira aldı.

3 ay sonra yeniden işadamının eşinden para isteyen şantajcı bu kez istediğini elde edemeyince aynı fotoğrafları kullanarak iş adamına şantaj yaptı. Yürütülen soruşturma sonunda 'Cansev Y.' hakkında, "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek, ve Şantaj" suçlarından dava açıldı.

8 yıla kadar hapsi isteniyor

Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Cansev Y., Selim Uslu'nun söz konusu fotoğraflarının arkadaşı Duygu U. Tarafından kendisine atıldığını, müşteki ile arkadaşının fotoğrafı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden müştekinin eşine gönderdiğini kabul etti. Mesaj gönderdiği esnada alkollü olduğunu daha sonra pişman olduğunu ifade eden Cansev, fotoğraflar karşılığında kimseden para almadığını söyledi.

8 yıla kadar hapsi istenen Cansev, Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

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