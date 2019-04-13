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İş adamının cenazesinin ardından çatışma çıktı: 3 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde silahlı saldırıda öldürülen iş adamının cenaze töreni sonrası çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaraladı.

13 Nisan 2019 Cumartesi 19:27
İş adamının cenazesinin ardından çatışma çıktı: 3 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde silahlı saldırıda öldürülen iş adamının cenaze töreni sonrası çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaraladı. Çatışma anında yaşanan panik güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi’nde bulunan Fatih Camii’nin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı’nda bulunan bir otele arkadaşları ile yemeğe giden Erkan Katmış, tartıştığı A.S. isimli şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şahsın ateşlediği kurşunların isabet ettiği Katmış hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı. Katmış’ın cenazesi morga kaldırılırken, polis ekipleri Katmış’ı öldüren şahısın yakalanması için çalışma başlattı. Katmış’ın cenazesi Kocaeli’nin Derince ilçesi Fetih Mahallesi’nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında Çınarlı Mezarlığı’nda toprağa verildi.



Cenaze namazı sonrasında çatışma çıktı


Kılınan cenaze namazı sırasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden 2 grup arasında cenaze namazının kılındığı cami önünde çıkan tartışma, büyüyerek silahlı çatışmaya döndü. Çıkan silahlı kavgada Serkan S., C.K. ve M.Y. adlı 3 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi.



Yaralılar hastaneye kaldırıldı


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılardan birisi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, diğer 2 yaralı da olay yerinde bulunan vatandaşların araçları ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi


Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede ekipler tarafından geniş güvenlik önlemi alındı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan şahısların yakınları arasında yaşanabilecek bir arbede nedeni ile hastane önüne Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi. Hastanenin Acil Servis ünitesinin önünde barikat kuran ekipler, geniş güvenlik önlemi aldı. Olayın ardından H.H. adlı bir şahsın da polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.



Çatışma anında yaşanan panik güvenlik kamerasında


Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatılırken,silahlı çatışma anında vatandaşların yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı. Şahıslar arasında çıkan silahlı kavga anı güvenlik kameralarının açısı dışında kalırken, olay anında vatandaşlar büyük panik yaşıyor. Silah seslerini duyan vatandaşlar panikle koşmaya başlıyor.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 19:27
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