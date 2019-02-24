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İş adamını öldürmüşlerdi! Yurt dışına böyle kaçmışlar

İstanbul'da evine temizliğe gittiği iş adamını öldürüp, üzerindeki 10 bin dolar parasını alarak kaçan Ermenistan uyruklu kadın ve oğlunun yurtdışına gitmeden önce Atatürk Havalimanı'ndaki görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

24 Şubat 2019 Pazar 09:12
İş adamını öldürmüşlerdi! Yurt dışına böyle kaçmışlar

İstanbul Kağıthane'de yaşayan 58 yaşındaki iş adamı Vedat Yöngel, geçtiğimiz Cumartesi günü evinden üzerinde 10 bin dolarla çıktı. Eve dönmeyince kendisinden haber alamayan yakınları durumu polise haber verdi. Bu sırada Yöngel'in oğluna, babasının evinde temizlikçilik yapan Ermenistan uyruklu Stella M'nin oğlu Varlam M'den "Baban bizim evde git al" mesajı geldi.

Yöngel'in oğlu durumu polise bildirdi. DHA'nın haberine göre; Fatih'teki adrese giden polis, Vedat Yöngel'in cesedini buldu. Silahla vurulduğu tespit edilen Yöngel'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Yöngel'in üzerindeki paranın alındığı tespit edildi.

Gürcistan üzerinden Ermenistan'a gittiler

Asayiş Şube Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Stella ve oğlu Varlam M.'nin Vedat Yöngel'in kaybolmasından iki gün sonra Atatürk Havalimanından Kars'a buradan da Gürcistan üzerinden Ermenistan'a gittiklerini belirledi. Şüpheli kadın ve oğlunun Atatürk Havalimanı'ndaki görüntüleri güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde pasaport kontrolüne gelen Stella ve oğlu Varlam M. ile bir kadın görülüyor. Şüpheliler pasaport işlemlerinin ardından buradan ayrılıyor.

Polis, Stella ve oğlu Varlam M. için İnterpol'den uluslararası arama kararı çıkarılması için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 09:12
  1. Kars
  2. İstanbul
  3. ermenistan
  4. Vedat Yöngel

YORUM YAZ

  • Yanlış TercihYanlış Tercih6 dk önce
    Ermenilerin Türk düşmanı olarak yetiştirildiğini bilmemek canına mal olmuş. Garo vekil anlatsın şimdi ermeniler iyidir diye. Kendisi de zaten hain partiden kinini savuruyor.
  • fahrifahri12 dk önce
    Bu işi başka bir ülkede yapsalardı, bütün dışardan gelen ermeniler sınır dışı edilir, sonrasında girişleri zorlaştırılırdı. Biz de hiç fark etmez, başkaları da böyle yapsın diye cezasız kalır.
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş20 dk önce
    besle kargayı oysun gözünü misali. kargalar bile evcilleşiyor fakat bunların içi pis temizlenmez
  • Ermenilerin önyargıları bitmiyorErmenilerin önyargıları bitmiyor40 dk önce
    Şerefsiz hırsız ve katiller. Türk milleti size 10bin Euro verirdi s..tirip gitmeniz için. Biz Ermeni ve yahudilere ne vermedikki, 10bin daha verelim. Vız gelirdi, keşke öldürmeseydiniz. Ama katillik ve kötülük nesilden nesile geçmesede yalanacı papazlarınız nefreti devamlı körüklüyor

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