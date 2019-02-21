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İş adamına FETÖ’den hapis cezası

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan tutuksuz yargılananişadamı Mustafa Çetinbulut’a 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

21 Şubat 2019 Perşembe 18:06
İş adamına FETÖ’den hapis cezası

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan tutuksuz yargılananişadamı Mustafa Çetinbulut’a 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.


Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık işadamı Mustafa Çetinbulut ile avukatı hazır bulundu.


Savcılık iddianamesinde, şüphelinin, yapılan imar değişikliklerini kullanarak Melikşah Üniversitesi yerleşkesi çevresinde bulunan arsaların sahiplerine, arsalarını üniversite veya bulunduğu Burç Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfına satmaları konusunda hileli hareketlerde bulundukları, özellikle belediye imar değişiklikleri ve üniversitenin kamulaştırma yapacağını belirttikleri ifade edildi. Vatandaşların dini inanç ve duyguları istismar ettikleri ve bu faaliyetleriyle de çok sayıdaki vatandaşın arsalarını değerinden düşük fiyata satın alarak mağdur ettikleri tespit edilmişti.


31 SANIK İLE BAŞLADI, DOSYALAR TEFRİK EDİLDİ


31 sanık hakkında dini inanç ve duyguları istismar ederek, kamu kurum ve kuruluşlarının aracı kullanmak suretiyle dolandırıcılık suretiyle arsalarını almaya çalıştıkları ve ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs’, ‘silahlı terör örgütü üyelik’ suçlarından dava açılmış, 5 Aralık 2017’de davanın ilk celsesi görülmüştü. Mahkeme, dosyaların ayrılarak sanıkların tek tek yargılanmalarına karar vermişti.


KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi mütevelli heyetinde de olduğu iddia edilen tutuksuz sanık işadamı Mustafa Çetinbulut, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını talep etti.


DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN BERAAT


Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Mustafa Çetinbulut’un, dini inanç ve duyguları istismar ederek, kamu kurum ve kuruluşlarının aracı kullanmak suretiyle dolandırıcılık suretiyle arsalarını almaya çalıştıkları ve ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs’ suçlarından beraatına karar verdi.


FETÖ’DEN HAPİS CEZASI


Mahkeme heyeti ayrıca ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan da tutuksuz yargılanan işadamı Mustafa Çetinbulut’a 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 18:06
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