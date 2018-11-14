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İş adamına Beşiktaş'ta silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

Beşiktaş'ta, işadamı Ali Rıza Gültekin(57), uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

14 Kasım 2018 Çarşamba 23:29
İş adamına Beşiktaş'ta silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

Olay, saat 22.30'da Hamidiye Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın son katında meydana geldi. İddiaya göre, kumarhane olarak işletildiği öğrenilen bir mekanda Crispino giyim mağazalarının sahibi Ali Rıza Gültekin, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başına tek kurşun isabet eden Gültekin yer yığıldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Gültekin'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olaya ilişkin çok yönlü soruşturmayı sürdürüyor.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 23:29
  1. Ali Rıza Gültekin
  2. Beşiktaş

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