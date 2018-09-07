İş adamı Ünver'in ölüm nedeni belli oldu

İş adamı Halil İbrahim Ünver'in sahibi olduğu Ünver Havacılıka ait TC-HYU kuyruk tescilli Bell 430 tipi helikopter dün saat 17.00 sıralarında Kartaldan Sefaköye giderken Bostancıda denize düştü. OTOKAR Yönetim Kurulu Başkanvekili Halil İbrahim Ünver ve Pilot İsmet Özgür, balıkçılar ile Kınalıada vapurundan atlayan yolcular tarafından denizden çıkarıldı. Pilot Özgür Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine iş adamı Ünver ise Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak Ünver tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Halil İbrahim Ünverin cenazesi gece yarısı hastane morgundan alınarak Yenibosnadaki Adli Tıp Kurumuna getirildi. Burada yapılan ön otopsinin ardından cenaze bugün öğle saatlerinde Ünverin yakınlarına teslim edildi.

Ön otopside vücudunda ağır kırıklar olmadığı ancak ufak kemik kırıkları bulunduğu tespit edilen Halil İbrahim Ünverin beyin kanaması ile iç kanama geçirdiği ayrıca boğulduğu tespit edildi. Pilot İsmet Özgürün tedavisi ise halen Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediyor.