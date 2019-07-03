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İş adamı Uçak’ın mutlu günü

İş adamı Ali Uçak’ın, oğlu Muhammet Yasin Uçak için düzenlediği sünnet törenine, iş dünyasından siyasete, spordan bürokratlara kadar önemli birçok insanı bir araya geldi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:31
İş adamı Uçak’ın mutlu günü

İş adamı Ali Uçak’ın, oğlu Muhammet Yasin Uçak için düzenlediği sünnet törenine, iş dünyasından siyasete, spordan bürokratlara kadar önemli birçok insanı bir araya geldi.


İş adamı Ali Uçak, oğlu için düzenlediği sünnet töreninde iş dünyasından siyasete, spordan bürokratlara kadar önemli birçok insanı ağırladı. Gecede sahne alan ünlü şarkıcı Sibel Can ve Altay davetlilere keyifli anlar yaşattı.


Törene MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, eski bakanlardan Cavit Çağlar, ünlü iş adamı SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran, eski milli futbolcu Tanju Çolak, Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, AKÇA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Akça, çevre illerin il emniyet müdürleri, İl Jandarma komutanları, tüm siyasi partilerin temsilcileri, Almanya, İngiltere, ABD, Azerbaycan, Rusya, Makedonya, Finlandiya, Belçika gibi birçok yabancı ülkeden davetli, iş insanı ve yaklaşık 5 bin davetli katıldı.


“Herkese tek tek çok teşekkür ediyorum”


Mutlu gününde kendisini yalnız bırakmayan tüm katılımcılara teşekkür eden İş insanı Ali Uçak, “Bizim bölgelerde kirvelik çok önemlidir. Kardeşten ötedir, kendin öz bir ailen öz bir evladın ne atfediyorsa kirvelikte ona eşdeğerdir. Bizlere bu gururu, onuru yaşatan Sezgin Baran Korkmaz kardeşime, dostuma çok teşekkür ediyorum. Bugün çok mutluyum çünkü adeta Türkiye’nin mozaiği diyebileceğimiz her kesimden çok değerli misafirlerimiz bizleri bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayıp, aramıza katıldılar. Herkese tek tek çok teşekkür ediyorum. Rabbim birliliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin inşallah” dedi.


SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran ise, “Böyle muhteşem bir gecede, birbirinden değerli misafirleri bir arada görmek öncelikle Muhammet Yasin Uçak’ın kirvesi olarak beni çok mutlu etti. Ali Uçak ağabeyimizi sizler gibi bende çok seviyorum. Onun yüreğini, merhametini çok seviyorum. Kendisi Alaşehir için bir şans. İnşallah Muhammet Yasin’nin mürüvvetini de görmek nasip olur” dedi.


Öte yandan törene katılan eski milli futbolcu Tanju Çolak, daha önceden Muhammet Yasin Uçak’ın fanatik bir Galatasaraylı olduğunu duyunca kendisine başta Fatih Terim olmak üzere Galatasaraylı futbolcuların tamamına imzalattırdığı Galatasaray formasını kendisine hediye etti.


Ayrıca 5 bin katılımcının davetli olduğu gecede bin 200 personel gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlamak için görev aldı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:31
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