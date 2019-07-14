İş adamı Karael’den 15 Temmuz mesajı

Van’da eski ESOB Yönetim Kurulu Başkanı İdris Karael, 15 Temmuz dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında 15 Temmuz’un örnek bir kahramanlık destanı olduğunu ifade eden Kaarel, “15 Temmuz gecesi, eli kanlı Fetullahçı Terör Örgütü’nün hain darbe girişimine karşın kahraman güvenlik güçlerimizle birlikte aziz Türk milleti,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında dik durarak vatanına, bayrağına, Cumhuriyet ve demokrasisine sahip çıktı. 15 Temmuz 2016 tarihini bizler hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız. Çünkü bu tarih bir taraftan vatan hainlerinin devletine ve milletine karşı başkaldırışının tarihi olmakla birlikte diğer taraftan ikinci Kurtuluş destanının ve ülkemizin bağımsızlığının ilanıdır. 15 Temmuz’un yıl dönümünde demokrasi düşmanı vatan hainlerine karşı o gece tarih yazan tüm kahraman şehitlerimize ve gazilerimize şükran borçluyuz. Rabbim ülkemizi böylesi hain saldırı ve işgal girişimlerinden korusun. Bu anlamda ülkemiz üzerinde hesabı olan tüm düşmanlarımızı ve terör örgütlerini lanetliyor, ülkemizin ve aziz milletimizin birlik ve beraberliğinin daim olmasını diliyorum” dedi.