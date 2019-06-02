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İş adamı İzzet Gören’in bayram mesajı

İşadamı İzzet Gören Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

02 Haziran 2019 Pazar 15:54
İş adamı İzzet Gören’in bayram mesajı

İşadamı İzzet Gören Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Gören, mesajında, “11 ayın sultanı Ramazan ayına veda ederken, Ramazan Bayramı’na kavuşmanın sevinci ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, milletlerin ve ümmetlerin tarihindeki önemli gün ve olayların zamanı gelince milletlerce ve ümmetlerde coşku ve sevinç içerisinde kutlanılan günlerdir. İdrak etmekte olduğumuz Ramazan Bayramı da bu müstesna günlerden bir tanesidir. Milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin en güzel şekilde sergilendiği, bir toplumda millet olma şuurunun perçinlendiği müstesna günlerden olan bayramlar, sıla-i rahim açısından da özel günlerdir. Böyle bir günün, milletimiz, İslam alemi ve insanlık alemi için hayırlara vesile olmasını cenabı Allah’tan niyaz ediyor, tüm hemşehrilerimizin, milletimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 15:54
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