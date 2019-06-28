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İş adamı Esat Sivri toprağa verildi

Kazı çalışmalarına destek verdiği Laodikya Antik Kenti'nde düzenlenen anma töreninin ardından defnedilen Sivri için kılınan cenaze namazı öncesi, imamın helallik istemesi üzerine cemaat içinde yer alan bir grup, haklarını helal etmediklerini söyledi

28 Haziran 2019 Cuma 16:43
İş adamı Esat Sivri toprağa verildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de iş dünyasının önde gelen isimlerinden, önceki gün vefat eden Esat Sivri (86) toprağa verildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonrası önceki gün hayatını kaybeden Sivri'nin cenazesi, kazı çalışmalarına destek verdiği Laodikya Antik Kenti'nde düzenlenen anma töreninin ardından helallik için Çamlaraltı Mahallesi'ndeki evine götürüldü.

Sivri'nin cenazesi, Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde öğle vakti kılınan namaz sonrası Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze namazına Sivri'nin yakınları, MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve protokol üyeleri katıldı.

Cenaze namazı öncesi, imamın helallik istemesi üzerine cemaat içinde yer alan bir grup, haklarını helal etmediklerini söyledi. 2009'da iflasını açıklayan Sivri'nin eski çalışanı olduklarını söyleyen gruptakiler, kendilerine birikmiş maaş ve sosyal haklarının verilmediğini öne sürdü.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 16:43
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