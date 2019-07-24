İş Adamı Akcan Basın Bayramını kutladı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde İş Adamı Adnan Akcan, Türk Basınında sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olarak her yıl 24 Temmuz´da kutlanan Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Akcan mesajında, “Basın, yaşadığımız bölge ve tüm dünyadaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamaktadır. Toplumun doğru bilgilendirilmesi çok büyük bir öneme haiz olduğu gibi, bunu mümkün kılabilmek için de, özgür bir basına ihtiyaç vardır. 24 Temmuz 1908’de sansürün kaldırılması yönünde alınan karar, işte bu bakımdan tarihi bir önem taşımaktadır. Dünya üzerinde yaşanan gelişmeler sansürün uygulandığı ülkelerin geri kaldığını, basın özgürlüğün olduğu ülkelerin geliştiğini ve kalkındığını göstermiştir. Bir başka deyişle, bir ülkede basının özgürlüğü, demokrasisinin de kalitesini gösteren önemli bir ölçüttür. Bu duygu ve düşüncelerle, 111. Yıldönümünde bütün gazetecilerin ve basın kuruluşlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en kalbi duygularımla kutluyor, görevlerinde kolaylık ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.