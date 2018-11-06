İş adamı Abdullah Tivnikli'ye veda
Bugün vefat eden iş adamı Abdullah Tivnikli son yolculuğuna uğurlandı.06 Kasım 2018 Salı 16:27
Bugün tedavi gördüğü hastanede vefat eden iş adamı Abdullah Tivnikli ebediyete uğurlandı. Tivnikli için düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman ve Eski Başkbakan Ahmet Davutoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gülve çok sayıda isim katıldı.
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