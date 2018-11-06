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İş adamı Abdullah Tivnikli'ye veda

Bugün vefat eden iş adamı Abdullah Tivnikli son yolculuğuna uğurlandı.

06 Kasım 2018 Salı 16:27
İş adamı Abdullah Tivnikli'ye veda
Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 16:27
  1. Abdullah Tivnikli
  2. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • berzah_berzah_1 sa önce
    şu manzaraya bakın,ölüm insana en güzel nasihattır,lakin bunlar ya anlamıyor yada anlamak istemiyor,koca koca insanlar yahu hep cenazede mi yan yana geleceksiniz,bırakın şu nefsinizi,şeytanlarınızı bir tarafa da şu ülke için,ümmet için bir araya ne zaman geleceksiniz,abdullah gül,ahmet davutoğlu vb.isimler ne zaman bir araya geleceksiniz,birbirinizin cenazesindemi yoksa birilerinin cenazesindemi,öldükten sonra onca birikim onca değeri nereye götüreceksiniz,yahu bırakın şu nefis işlerini bir olun beraber olun ucuz hesaplar peşinde koşmayın,belki dünyada karşılığını az görürsünüz ama siz uyanık olun ahireti kazanmaya çalışın dua alın,şu millete eziyet etmeyin,başkalarına maşa olmayın,sözüm hepsine birine ikisine asla değil,hep cenazedemi buluşacaksınız yahu ne acı bir tablo
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