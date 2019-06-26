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Irmakta mahsur kalan mandaya operasyon

Bartın’da ırmakta mahsur kalan manda AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:43
Irmakta mahsur kalan mandaya operasyon

Bartın’da ırmakta mahsur kalan manda AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Bartın’ın Gölbucağı Mahallesi mevkiinde ırmakta çırpınan mandayı gören vatandaşlar durumu Bartın Belediyesi İtfaiye ekiplerine ve AFAD’a haber verdi. İhbarın ardından harekete geçen ekipler zodyak bot ile ulaştıkları hayvanı kurtardı. Herhangi bir yarası bulunmayan hayvan yapılan kontrolünün ardından doğaya salındı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 15:43
  1. doğa

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