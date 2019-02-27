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İrlandalı siyasetçiler teröristbaşı ve destekçileri için ağlamaya devam ediyor

İrlandalı parti Sinn Féin mensubu siyasiler, PKK’nın siyasi ayağı HDP ve terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan için yırtınmaya devam ediyor.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:43
İrlandalı siyasetçiler teröristbaşı ve destekçileri için ağlamaya devam ediyor

 yeniakit.com.tr  İrlanda siyasi partisi Sinn Féin mensubu siyasetçiler HDPliler ve Abdullah Öcalan için Türkiye’ye talep yağdırıp çalışmalarını sürdürüyorlar.

Terörist başı ve yandaşlarına romantik yaklaşım, methiye ve müdafaalar

Geçtiğimiz günlerde HDPli Leyla Güven için hem Türkiye’ye birtakım Avrupa Parlamentosu’ndaki mensuplarını yollayan, hem buradaki terör örgütü siyasi uzantılarıyla görüşmeler yapan hem de bildiriler yayınlayan İrlandalı Sinn Féin partisi, sanki İrlanda’nın değil de Türkiye’nin muhalefet partisiymiş gibi çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak partinin AP üyelerinden Martina Anderson, Leyla Güven’e ziyaretini paylaştı. Anderson, Güven’in yanında diz çökmüş halde onunla görüşürken görüldüğü resimleri paylaşıp, çok endişelendiğini lakin diğer yandan çok da ilham aldığını belirtti. Leyla Güven’in “çok zayıf fakat çok kuvvetli” olduğunu söyleyerek kendisine imalı bir methiyede bulundu.

Devamında ise Anderson, “Türk hükümeti açlık grevini basitçe kendi kanunlarını uygulayarak & Abdullah Öcalan’ın tecridine son vererek nihayete erdirebilirdi. O [Öcalan] 70 yaşında & 20 senedir hapiste” notu düştü.

Bu arada Anderson’un paylaşımım, AP’nin Almanya’dan üyesi olan Gabi Zimmer tarafından desteklenmesi de dikkat çekti.

Martina Anderson’un bundan evvel de ikide bir terörist başı ve yandaşlarına destekte bulunduğu görülmüştü. Binlerle masumun katili Öcalan’a tecrit sona ersin diye açlık grevine giren Leyla Güven için Anderson 25 Ocak tarihli twitinde “ne kadın ama” notu düşüp kendisinden söz paylaşmıştı.

Avrupa Parlamentosu’nda boyuna terör uzantıları için Türkiye’ye “saldırganlık”

Teröristler ve yandaşlarına karşı bu tuhaf romantik yaklaşım ve absürt methiyelerine dur durak vermeyen Avrupalı siyasetçi, AP’de de destek çağrısı yapan konuşmalarda bulunmuş, uluslararası dayanışma çağrısı yaparak bir nevi Avrupa ile teröristler ve uzantılarının kol kola bulunması gerektiğinin insanlık adına olduğunu savunmuştu.

Bundan 10 gün evvel, yani 18 Ocaktaki paylaşımında ise AP üyesi toplam 42 kişi olarak Avrupa Komisyonu Başkan yardımcısı Federica Mogherini’ye Leyla Güven için mektup yazdıklarını duyurmuştu. Anderson bu twitinde, “Türklerin Kürtlere muamelesi utanç verici” demek hadsizlik, edepsizlik, nezaketsizlik, cahillik ve müfteriliğini de sergilemişti.

Dış ülkelerin siyasetçileri olarak memleketimizde kimin içeride ve kimin dışarıda bulunacağını kendi isteklerine göre dayatmaya kalkmalarına, üstelik bu konudaki hudut tanımazlıklarını terör örgütü uzantılarına kadar vardırmaya kalktıklarına bakmadan Martina Anderson, Türkiye’ye tuhaf laf çarptırmalarda bulunmaktan da geri kalmamıştı.

Akit’in haberleştirdiği bir kısım Fransız ve İngiliz siyasetçilerin de aralarında olduğu bu grup, Leyla Güven henüz hapishanedeyken onu görmek için zorla içeri girmeye kalkışmış ve polis tarafından engellenip geri püskürtülmüşlerdi. Bu grubun aralarında bulunan Martina Anderson polislerin resmini çekip, “Türk hükümetinin saldırganlığı düpedüz ortadadır” diyerek, bizim memleketimizde bize karşı istedikleri gibi ahkâm kesememelerini “saldırganlığa” yormuştu.

Sadece PKK değil FETÖ’ye de destek sundular, Afrin’de Türkleri suçladılar

Martina Anderson bunlarla da yetinmemiş, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak gibi herkesin “gazetecilik” sebebiyle içeriye tıkıldıkları herzesini paylaşıp, ne kadar gazeteci varsa serbest bırakılması çağrı yapıp ellerinde mezkur üç suçlu şahsın resimleriyle gösteriye katılmıştı. Böylece İrlandalı siyasetçi, sadece PKK değil FETÖ terör örgütü ile irtibatlılara da desteklerini sunarak Avrupalı siyasetçilerin teröristlere aşk ve muhabbetini bir kez daha örneklendirmişti.

Afrin operasyonuna karşı daimi olarak PKK yandaşlarıyla ağız birliği edip gösterilere katılan Anderson, Türklerin Afrin’de yüzlerce kimsenin katlinden sorumlu ve “suçlu” oldukları söylemek küstahlığına da imzasını koymuştu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:43
  1. Sinn Féin
  2. Martina Anderson

YORUM YAZ

  • ZAHİRZAHİR26 dk önce
    adamlar bizden 400 sene dayak yedi kolay mı unutmak
  • Celil uağmuroğlu Celil uağmuroğlu 49 dk önce
    Bunlar ne kadar mankör 1845 senelerinde milyon İRLANDAYI aç bırakan İNGİLİZLER ,,OSMANLI en zor dönemlerinde 1847 deABDULMECİT HAN 5 gemi gıda yardımı gönderdi,,Bunlar medeni çok kiyap okurlar ama bu şerefsizler ne kitabı okurlar biliyormusunuz biz AFRİKA VE MÜSLÜMANLARI nası Sömürürüz nası parçalarız diye okurlar ,,Bu gavurlar haklı çünkü yüzlerine söylemiyoruz dinimiz gereyi,,,Vesselam,,
  • celocelo1 sa önce
    Adamlar hakli nede olsa kuyruk acilari var dededen kalma
  • RealReal1 sa önce
    Capulcu terorist devletine Irlanda li tokadi

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