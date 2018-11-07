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'İrlandalı Boksör' davasında mahkemeden flaş karar!

İstinaf mahkemesi, Aksaray’da İrlandalı boksör Mohammed Fadeldabbous’un darp edilmesine ilişkin davada, büfe sahibi Şenol Palan'ın 2 yıl 2 ay 7 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

07 Kasım 2018 Çarşamba 14:37

Aksaray’da su almak isterken su şişelerinin yere dökülmesiyle başlayan Kuveyt asıllı İrlandalı boksör Mohammed Fadeldabbous ile esnaf arasında çıkan kavgaya ilişkin dava İstinaf Mahkemesi’nde karara bağlandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11’inci Ceza Dairesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Şenol Palan ile avukatı Yunus Yalçın katıldı.

“Dolabın kapısını açarak, ‘bana da mı satmıyorsun?’ dedi”

Duruşmada söz alan sanık Şenol Palan, “Çalıştırdığım büfeye olaydan önce Mohammed Fadeldabbous değil de bir başkası gelip alkol istedi. Ben de alkol satmadığımı, dükkanda bulunmadığını söyleyince, ‘Var da bana satmıyorsun vs.’ dedi. Bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Ben de tartışma esnasında, ‘Satmıyorum git’ dedim. O da kaldıkları otele gitmiş, daha sonra yanında Mohammed Fadeldabbous’la birlikte 3 kişi geldiler. Mohammed dolabın kapısını açarak, ‘Bana da mı satmıyorsun?’ deyip suları yere döktü. Bu nedenle yeniden aramızda tartışma çıktı. Yani suları kazayla döküp birden saldırmış değilim” dedi.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 14:37
  1. İstanbul
  2. Aksaray
  3. İrlandalı boksör davası
  4. Mohammed Fadeldabbous
  5. Şenol Palan
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