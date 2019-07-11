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İrlanda’da arılar paniğe neden oldu

İrlanda’da binlerce arının Limerick şehrine inmesi paniğe neden oldu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:37
İrlanda’da arılar paniğe neden oldu

İrlanda’da binlerce arının Limerick şehrine inmesi paniğe neden oldu.


İrlanda’nın Limerick şehri sokaklarında arılar paniğe neden oldu. Arıları gören İrlandalılar bir anda kaçıştı. Arıların sardığı bir işletmenin müdürü Angelina Brodziak “Çok panik vardı. Herkes bir anda kaçıştı. Biraz çılgınca” ifadelerini kullandı. Bir süre arıcılıkla uğraştığını belirten Brodziak, kraliçe arının yuvayı terk etmesi sonucu binlerce arının onu bulmak için dağıldığını belirtiyor.


Kafenin penceresinden baktığında binlerce arının kafeyi sardığını ve cesaretini toplayıp dışarı çıkarak onları kayda aldığını belirten Brodziak, “Kafenin penceresinden dışarı baktım ve sokakta çok sayıda arı vardı. Muhtemelen yüzlerce, belki de binlerce. Bütün cadde arılarla doluydu” dedi. Brodziak, arıların onlara bir şey yapmadıkça zarar vermeyeceğini de belirtti.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:37
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