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Avrupa Irkçılık her geçen gün artıyor! Almanya’yı faşistler yakıyor
Avrupa

Irkçılık her geçen gün artıyor! Almanya’yı faşistler yakıyor

Irkçılığın giderek artması, Almanya’nın demokratik ve barışçıl ülke algısını zedeledi. Almanya’da yaşayıp vatanlarına dönen 61 ülkeden 622 kişi, “Baskı ve popülist eğilimler yüzünden ayrıldık” dedi

Yeniakit Publisher
2021-08-23 22:27:00 -
Irkçılık her geçen gün artıyor! Almanya’yı faşistler yakıyor

Goethe Enstitüsü, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ve Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD), 37 ülkeden 622 kişi ile sanal ortamda, 24 farklı ülkeden çok sayıda kişi ile de birebir görüşerek araştırma gerçekleştirdi. Almanya'nın dışarıda nasıl bir ülke olarak algılandığının sorgulandığı araştırmada, ırkçılığın giderek daha büyük bir sorun olarak görüldüğü ortaya çıktı.

Aşırı eğilimler artıyor

Araştırma, belirli bir süreliğine Almanya'ya gelip yeniden ülkelerine dönenler arasında yapıldı. Ankete katılanlar, Almanya'da kaldıkları süre içinde daha az hoşgörüyle karşılaştıklarını belirtirken, "Daha çok Almanya'da istenmediğimiz hissini yaşadık" dedi. Raporda, "Almanya'da popülist ve aşırı eğilimler artıyor ve yurtdışında Almanya ile ilgili en çok bu konuşuluyor" denildi.

Irkçılığa çare bulun

Ankete katılanlar ülkede dijital altyapının geliştirilmesi gerektiği gibi, yüksekokul sisteminde akademik hiyerarşinin olmasından yakındı. Yurtdışında, Almanya üzerine en çok konuşulan konunun ırkçılık olması, ülkenin imajına zarar olarak görüldü. Irkçılıkla mücadele üzerine çalışılması önerildi, imajın düzeltilmesinin önemine dikkat çekildi.

Bu noktaya nasıl gelindi?

Irkçılar ülkenin doğu eyaletlerinde kendilerine kurtarılmış bölgeler ilan etti, kasabalar kurdu. Duruma seyirci kalındı.

NSU terör örgütü davasında örgüte yardım edenlerin üzerine gidilmedi. Başsanığın dışındaki sanıklar serbest kalınca, ırkçılar cesaretlendi.

Defalarca hazırlanan raporlarda, Almanya'daki demokrasi için en büyük tehlikenin polis ve orduda artan ırkçılık olduğu ortaya kondu. Gereği yapılmadı.

Türklüğünü ya da yabancı kökenini öne çıkaran politikacılar, siyasette linç edildi

Uyum yerine asimilasyon isteyenlerin sayısı tavan yaptı. Uyum politikaları gözden geçirilmek yerine sınırdışı kararları kolaylaştırıldı.

Kaynak: Cengiz Parlayan - Sabah.de

 

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