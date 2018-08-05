Amerika'da ırkçı saldırılar artıyor… Şimdi de beyaz kadın siyahi kadının yağmurdan kaçmasını önlemeye çalıştı!

yeniakit.com.tr Trump’ın gelişiyle birlikte ırkçı saldırıların ciddi bir tırmanış gösterdiği ve saldırganlığın arttığı Amerika’da, son olarak bir beyaz kadının, yaşadığı evin kapısı önünde yağmurdan korunmaya çalışan siyahi bir kadınla kafayı bozduğu görüldü.

KADIN GİDERKEN BİLE RAHAT DURMADI, UBER ŞOFÖRÜNÜ TEHDİT ETTİ

Brooklyn’de bir beyaz kadının, yağmurdan sığınmaya çalıştığı için bir siyahi kadını polise şikâyet edip kadınla uğraşması dış basında geniş yer buldu. Siyahi kadının videoya aldığı taciz vakasında beyaz Amerikalının, sadece apartmanın kapısı önünde çağırdığı UBER’i bekleyen mezkur kadını def etmeye çalıştığı görülüyor. Siyahi kadının gitmeyeceğini söylemesi üzerine ise beyaz kadın polisi çağırıyor.

Derdinin adeta siyahi kadına sıkıntı çıkarmak olduğunu düşündüren beyaz Amerikalı, UBER geldiğinde kadın binip gidecekken bile bu sefer de şoförün peşine düşüp, “Eğer herhangi bir yere gidersen, bir suç da işlemiş olacaksın, bunu biliyorsun değil mi?” ifadeleriyle aracı da durdurmaya çalıştı.

“TRUMP’IN KABALIĞINDAN” NEFRET SUÇLARI AMERİKA’DA BÜYÜK ARTIŞTA

Geçen ay Amerikan gazetesi USA Today’in yaptığı habere göre Amerika’da nefret suçları çok ciddi bir artışa geçmiş gözükmektedir.

Sadece Kaliforniya eyaletinde 2014’ten 2017’ye nefret suçlarında %44 gibi yüksek bir artış olduğu ve 1.093 adet vaka vukua geldiği belirtilirken, Amerika’nın en büyük 10 şehrinde de yükseliş olduğu kaydediliyor.

Kaliforniya Devlet Üniversitesi Nefret ve Aşırılık Çalışma Merkezi’nin yaptığı çalışmaya göre, geçen yıl New York’ta meydana gelen nefret suçlarının yarısı Yahudilere karşı olurken, Boston’da Afrikalı Amerikalılar zirvede yer aldı.

Raporun yazarlarından BrianLevin, son dönemdeki bu yükselişin nedenlerinden biri olarak ülke politikasındaki büyüyen nezaketsizlik ve kabalıktan kaynaklandığını ifadeyle Trump’ın Müslüman ekseriyetli birkaç ülkeye seyahat yasağı koymasını örnek getirdi.