Irkçılığın merkezi Almanya’da ‘başörtülüsün’ denilerek hastaneden kovuldu!

Sabah’tan Cengiz Parlayan’ın haberine göre Almanya’nın Herne kentindeki St. Marien Hastanesi'nde, üç aylık zorunlu staj eğitimi için başvuruda bulunan Melda Öztuna'yı (24) önce görüşmeye aldı. Öztuna görüşmeye başörtülü gitti. Başvuru belgelerinde de başörtülü resmi bulunan Öztuna, iki hafta çalıştıktan sonra kovuldu. Ergo terapist olarak staja başladığını söyleyen Denizlili Melda Öztuna, "Telefonla aradılar ve başörtüsü ile çalışamayacağımı söylediler" dedi.

‘İnsanlığımdan utandım’

Başörtüsüz çalışmayı kabul edemeyeceği için hastaneden ayrıldığını söyleyen Öztuna, "Almanya gibi din özgürlüğü ve demokrasinin olduğu vurgulanan bir ülkede böylesine davranışla karşılaşmayı kabul edemiyorum. Hele hele iki hafta başörtülü çalıştırıp başörtümün gerekçe gösterilerek stajıma sonra verilmesini kınıyorum. Olay beni insan olarak yaraladı" diye konuştu.

İlk vukuatları değil

St. Marien Hastanesi, iki yıl önce de 20 yaşındaki bir başörtülü genç kızı, beş günlük staj eğitimine kabul etmemişti. Bochum Sağlık Üniversitesi öğrencisinden başörtüsünü çıkarmasını isteyen St. Elisabeth Grubu Genel Müdürü Theo Freitag, gruplarına bağlı hastanelerde çalışanların başörtüsü takmasına izin vermediklerini söyleyince büyük tepki almıştı.

Ayrımcılığın zirvesini yaşadım

Telefonda çalışamayacağının söylendiği ana kadar kimseden başörtüsü konusunda tepki almadığını söyleyen Melda Öztuna, "İnsan haklarında şampiyon olduğunu iddia eden Almanya'da ayrımcılığın zirvesini yaşadım" dedi.