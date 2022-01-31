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Avrupa Irkçılığın merkezi Almanya’da ‘başörtülüsün’ denilerek hastaneden kovuldu!
Avrupa

Irkçılığın merkezi Almanya’da ‘başörtülüsün’ denilerek hastaneden kovuldu!

Avrupa genelinde artan İslam karşıtlığı ve Müslümanların yaşamlarına yönelik baskı her geçen gün daha da artıyor. Bu duruma son örnek haber Almanya'dan geldi. Almanya’da bir hastanede, günlerdir stajyer öğrenci olarak çalıştırdıkları başörtülü Melda Öztuna’yı ‘Başörtülüsün’ diyerek kavuldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 10:26:00 -
Irkçılığın merkezi Almanya’da ‘başörtülüsün’ denilerek hastaneden kovuldu!

Sabah’tan Cengiz Parlayan’ın haberine göre Almanya’nın Herne  kentindeki St. Marien Hastanesi'nde, üç aylık zorunlu staj eğitimi için başvuruda bulunan Melda Öztuna'yı (24) önce görüşmeye aldı. Öztuna görüşmeye başörtülü gitti. Başvuru belgelerinde de başörtülü resmi bulunan Öztuna, iki hafta çalıştıktan sonra kovuldu. Ergo terapist olarak staja başladığını söyleyen Denizlili Melda Öztuna, "Telefonla aradılar ve başörtüsü ile çalışamayacağımı söylediler" dedi.

‘İnsanlığımdan utandım’ 

Başörtüsüz çalışmayı kabul edemeyeceği için hastaneden ayrıldığını söyleyen Öztuna, "Almanya gibi din özgürlüğü ve demokrasinin olduğu vurgulanan bir ülkede böylesine davranışla karşılaşmayı kabul edemiyorum. Hele hele iki hafta başörtülü çalıştırıp başörtümün gerekçe gösterilerek stajıma sonra verilmesini kınıyorum. Olay beni insan olarak yaraladı" diye konuştu.

İlk vukuatları değil

St. Marien Hastanesi, iki yıl önce de 20 yaşındaki bir başörtülü genç kızı, beş günlük staj eğitimine kabul etmemişti. Bochum Sağlık Üniversitesi öğrencisinden başörtüsünü çıkarmasını isteyen St. Elisabeth Grubu Genel Müdürü Theo Freitag, gruplarına bağlı hastanelerde çalışanların başörtüsü takmasına izin vermediklerini söyleyince büyük tepki almıştı.

Ayrımcılığın zirvesini yaşadım

Telefonda çalışamayacağının söylendiği ana kadar kimseden başörtüsü konusunda tepki almadığını söyleyen Melda Öztuna, "İnsan haklarında şampiyon olduğunu iddia eden Almanya'da ayrımcılığın zirvesini yaşadım" dedi.

 

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